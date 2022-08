Le PSG s’est imposé sur la pelouse de Toulouse ce soir (0-3) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. À l’issue de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. La performance de son milieu, le passage à trois milieux en fin de rencontre, les sorties de Messi et Neymar, la fin de mercato, il a tout évoqué.

Son passage à trois milieux en fin de match

« C’est quelque chose que j’avais en tête depuis un certain temps. Mais il faudrait qu’il y ait un concours de circonstances pour démarrer les matchs comme ça, des blessures, des suspensions, nuance le coach du PSG dans des propos relayés par le Parisien. On a l’effectif pour, à certaines périodes du match, nous aider à mieux tenir le ballon pour éviter de souffrir tout en gardant une grosse assise. À 2-0 ce soir, le match paraît joué pour beaucoup de personnes. Mais le troisième but est toujours important. Le match aurait pu changer de physionomie. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place avec des problèmes de compréhension.«

Une équipe parfois en déséquilibre

« Je ne peux dire que j’assume de voir mon équipe en déséquilibre. On a une manière de récupérer le ballon qui nous expose, donne des failles aux adversaires. Il faut parfois une meilleure lecture sur la gestion de la profondeur. Pour éviter cela, il faut être plus mordant, plus pressant sur le porteur de balle. On y travaille. Danilo a joué à un poste vraiment différent dans une défense à trois, central gauche. Il a mis quelques minutes à prendre ses repères.«

LA MNM

« On ne peut être que satisfait. Leo sort deux passes décisives magnifiques. Il y a aussi eu des arrêts de Max (Dupé). Il y a beaucoup de relations entre eux. Aussi avec Marco Verratti, Vitinha. C’est aussi parce que nos milieux de terrain sortent bien le ballon. Ce que nous n’avons pas fait contre Monaco. On a des joueurs de qualité, il faut que cette relation technique existe au cœur du jeu.«

Les sorties de Neymar et Messi

« C’est une obligation. Les joueurs ne sont jamais contents de sortir. Mais à partir du moment où le match a été très bon, ça me semblait important de sortir Ney, qui a été exposé à des contacts. Il fallait aussi décharger physiquement Leo après l’enchaînement des matchs. Ils sont au courant, informés. Ils ne sont pas contents mais ça permet de faire vivre l’effectif.«

L’importance du recrutement d’un défenseur central

« Dès ma prise de fonctions, nous avons identifié le besoin d’avoir un autre défenseur central pour ce système. Il reste 24 heures. Est-ce qu’on l’aura ? Je l’espère. Ce serait mieux. Est-ce qu’on l’aura ? Je ne sais pas. On verra ce qu’il se passera demain. Skriniar ? C’est possible car le mercato est ouvert. J’ai demandé à Luis (Campos) de ne pas être informé du mercato pendant la préparation des matches. Je ne peux rien vous dire de plus. Vous êtes sans doute mieux informés que moi (rire).«