L’Inter s’attend à une relance du PSG pour Milan Skriniar

Il reste trois semaines avant que le mercato estival ne ferme définitivement ses portes et du côté du PSG on est sur tous les fronts. En effet, en plus de la mission dégraissage qui devrait concentrer une bonne partie des efforts des décideurs rouge et bleu, le recrutement n’est visiblement pas du tout terminé. Et pour cause, Fabian Ruiz serait proche de rallier le club de la capitale. Mais ce n’est pas tout puisque Luis Campos continuerait à travailler sur la piste menant à Milan Skriniar.

Le PSG devrait s’activer pour Skriniar

En effet, c’est une rumeur qui a émergé tout au début du mercato du PSG : Milan Skriniar se placerait comme la priorité de Luis Campos pour renforcer l’arrière-garde parisienne. Une situation qui n’aurait, donc, pas vraiment évolué depuis de très longues semaines. Il faut dire que l’intransigeance de l’Inter dans les pourparlers ne permet nullement une conclusion positive dans ce dossier, la somme de 70 millions d’euros étant toujours réclamée. Et malgré un certain éloignement des positions, la Gazzetta dello Sport fait un nouveau point ce jour. Ainsi, selon le média transalpin, le board interiste attendrait bien une relance du PSG. Si aucun timing précis n’est concrètement envisagé, celui-ci pourrait bien advenir dans les dernières heures du marché des transferts. Luis Campos et ses hommes savent être patients, indique GDS. Et si nouvelle offre il y a, ce sera au président de l’Inter, à savoir Steve Zhang, de prendre la décision finale, toujours selon cette source. Car oui, un départ du taulier slovaque de 27 ans ne serait pas vraiment bien accueilli par le coach milanais, Simone Inzaghi, ainsi que par les supporters nerazzurri…