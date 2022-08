Si le PSG se montre actif sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, concernant les départs, le board parisien fait face à quelques difficultés. À ce jour, seuls Alphonse Areola (West Ham) et Marcin Bulka (OGC Nice) ont rapporté quelques liquidités au club. De leur côté, Colin Dagba (RC Strasbourg) et Georginio Wijnaldum (AS Roma) ont été prêtés. Concernant, Xavi Simons il est parti libre de tout contrat du côté du PSV Eindhoven (juin 2027). Un départ qui avait entraîné un certain flou sur sa situation. En effet, le Néerlandais de 19 ans a préféré vivre une nouvelle expérience aux Pays-Bas alors que les Rouge & Bleu espéraient le prolonger et le prêter au PSV dans la foulée. Et pour le moment, ses premiers pas dans son pays natal sont une réussite. Auteur d’un but lors du succès face à l’Ajax Amsterdam en SuperCoupe des Pays-Bas (5-3), Xavi Simons a également réussi sa première en Eredivisie en étant élu homme du match avec une passe décisive à la clé lors de la victoire du PSV face à Emmen (4-1).

Xavi Simons de retour à Paris à l’été 2023 ?

Si son intégration avec son nouveau club est une réussite, son avenir au PSG n’est pas totalement fermé. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Xavi Simons pense toujours à sa vie parisienne et garde contact avec certains cadres de l’effectif du PSG comme Neymar et Sergio Ramos. Et toujours selon le quotidien sportif, les Rouge & Bleu « n’ont pas renoncé à l’idée de le rapatrier l’été prochain. » Le board parisien pourrait profiter d’une clause intégrée dans le contrat du joueur de 19 ans. En effet, « une clause oblige le PSV Eindhoven à discuter avec un éventuel acheteur à partir de 4 M€ », rapporte L’E. Reste désormais à savoir si Xavi Simons réussira à faire ses preuves pour sa première véritable expérience dans un groupe professionnel avant de potentiellement envisager un retour à Paris dans un an.