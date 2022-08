Hier, lors du Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0), Sergio Ramos, positionné central droit dans une défense à trois (complétée par Marquinhos et Kimpembe), a donné plus que satisfaction. En effet, très critiqué la saison dernière pour avoir apporté plus de sourires et de pouces en l’air que de matchs joués, le défenseur de 36 ans semble enfin sur une bonne lancée. Fort d’une préparation où il aura pris part à toutes les rencontres, il s’est enfin montré décisif, notamment avec un superbe but (57′) d’une talonnade.

Ramos, enfin décisif !

Sergio Ramos, s’est largement montré à son avantage lors de ce Trophée des Champions (noté 6.5 sur 10 par la rédaction CS), il est notamment revenu au micro de Prime Video, sur la belle performance parisienne. Il s’est d’abord exprimé sur son bonheur d’évoluer avec la tunique Rouge & Bleu, « Oui, oui, je suis content d’être là. C’était le premier match officiel de la saison, il faut continuer à s’améliorer durant la saison, mais je suis très content de ce premier titre et il faut continuer comme ça. » Il a ensuite enchaîné en soulignant l’importance du changement de système et de la défense à trois mise en place par Christophe Galtier, « C’est un nouveau système aussi, on doit travailler ensemble avec Kimpembe et Marquinhos. On va travailler pour les mouvements, le timing et les couvertures. Il faut encore travailler la stabilité défensive, mais je pense que c’est un système solide pour notre niveau. » L’Espagnol conclut en parlant de sa condition physique, qui semble être enfin remise au premier plan, après une saison où il aura disputé seulement 14 matchs dont 9 titularisations, et aucun match de Champions League, la faute à un genou et des mollets capricieux. « La saison dernière, c’était difficile mais j’ai bien fini la saison, petit à petit, je retrouve mon meilleur niveau physique. La pré-saison a été très bonne, je me suis bien senti et quand vous gagnez c’est plus facile car ça vous donne des envies pour cette saison. »

Un come-back en sélection ?

La performance de l’ancien Madrilène a même fait des vagues en Espagne, où certains journalistes parlent même de lui pour un potentiel retour en sélection. « Sergio Ramos est très enthousiaste à propos de l’équipe nationale » indique le média Marca, reste à savoir si le natif de Camas sera en capacité de réitérer de telles performances tout au long de la saison.