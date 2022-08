Ce dimanche soir, le PSG avait rendez-vous avec sa première échéance de l’exercice 2022-2023 dans le cadre du Trophée des Champions face au FC Nantes. Un match qui a parfaitement été abordé par les hommes de Christophe Galtier avec un score fleuve de 4-0 à la clé. Le duo Neymar / Messi a notamment particulièrement brillé.

Avec un doublé et une passe décisive pour le premier et une réalisation pour le second, de belles choses ont été observées. Un constat qui fait dire à Bruno Salomon, présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, que Neymar Jr doit rester rouge et bleu à l’issue de la fenêtre des transferts : « Est-ce que le PSG aurait tort de se séparer de Neymar cet été ? Bien évidemment que oui. Au bal des orgueilleux, Neymar va mener la danse, il va être le roi. Je pense qu’il va prouver à tout le monde qu’il est un champion. Il a un orgueil de champion. Il n’a plus vraiment de valeur sur le marché, aucun club ne peut se le payer. Neymar s’est rendu compte de la pression qui a été mise sur ses épaules. Que ce soit Luis Campos ou Nasser Al-Khelaïfi, ils lui ont fait comprendre qu’on attendait le vrai Neymar dès aujourd’hui. Quand je vois sa relation avec Lionel Messi, je veux qu’il reste. Il faut qu’il reste. »