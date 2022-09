Demain soir (21h au Parc des Princes), le PSG reçoit la Juventus de Turin pour son premier gros choc de la saison. Le plus gros match de la poule H se déroulera donc dès l’ouverture de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Les parisiens devront confirmer leur bonne forme face à une équipe italienne qui paraît bien plus inférieure sur le papier. En effet, si les deux équipes restent invaincues depuis le début de la saison, la dynamique reste beaucoup plus impressionnante pour les Rouge et Bleu avec 7 victoires en 8 matchs disputés et 28 buts inscrits pour seulement 4 encaissés, contre 2 succès en 5 rencontres pour 7 réalisations inscrites côté turinois.

À la veille de cette affiche, Christophe Galtier va donc se présenter en conférence de presse avec Kylian Mbappé. Une prise de parole à suivre ici à partir de 17h45.