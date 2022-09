Live – Les dernières heures du mercato

C’est le jour le plus long de l’année. Ce jeudi marque la fin du mercato estival dans la plupart des championnats européens. En France, le marché ferme ses portes à 23 heures, l’occasion pour certains clubs de finir leurs emplettes. Au PSG, le duo Luis Campos-Antero Henrique s’est montré actif avec les départs (officiel ou en prêt) de plusieurs joueurs comme Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Pour les arrivées, l’annonce de Carlos Soler ne devrait pas tarder. Reste désormais à savoir si le board parisien recrutera un nouveau défenseur central suite à l’échec dans le dossier Milan Skriniar. Et à quelques heures de la fin de la période des transferts, vivez ici les dernières informations et rumeurs de ce mercato d’été 2022 autour du PSG et des autres clubs européens.

Live mercato

20h50 : Le PSG a officialisé l’arrivée de Carlos Soler. L’Espagnol a paraphé un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2027.

20h33 : Selon les informations de L’Equipe, le joueur formé au PSG, Claudio Gomez, va s’engager à Palerme pour les trois prochaines saisons. Le milieu de 22 ans avait décidé de signer son premier contrat pro à Manchester City en 2018. Il n’a finalement pas réussi à s’imposer chez les Citizens avec notamment deux prêts au PSV Eindhoven et à Barnsley.

20h30 : Carlos Soler vient de quitter la Factory, comme le rapporte le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez. Officialisation imminente. L’Espagnol va signer un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu

20h : Le mercato estival a fermé ses portes en Italie

19h45 : À la recherche d’un défenseur pour renforcer son arrière-garde, l’Inter a officialisé l’arrivée de Francesco Acerbi en provenance de la Lazio Rome. Pour rappel, le mercato ferme ses portes à 20h en Italie.

19h15 : Julian Draxler prêté officiellement au SL Benfica pour la saison 2022-2023. Selon certains échos, le prix de cette transaction rapporterait 2,5M€ aux Rouge & Bleu.