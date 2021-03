Le PSG a pioché le gros morceau des quarts de finale de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Bixente Lizarazu explique que le PSG devra être au niveau du match aller contre le FC Barcelone face au Bayern Munich.

“Le PSG est capable de jouer à un très haut niveau, on l’a vu contre le FC Barcelone. Le match aller était fantastique. Ils savent qu’ils sont capables de le faire. Il faudra qu’ils soient à ce niveau-là face au Bayern Munich. Le Bayern, c’est beaucoup d’expérience, c’est la meilleure équipe d’Europe. L’intégration de Neymar ne va pas être facile. Il revient, c’est une très bonne chose, mais comment on va le faire rentrer physiquement parlant. Est-ce qu’il sera prêt pour le Bayern ? Il faudra aussi que le PSG ait plus d’éléments défensifs, lance Lizarazu dans Téléfoot. Moi je me projette déjà et je vois que Diallo sur le côté gauche à la place de Layvin Kurzawa serait une bonne chose. Cela permettrait à Paris d’avoir une sécurité défensive. Parce que si Neymar rentre, c’est une équipe qui est très déséquilibrée défensivement.“