Ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video), les joueurs du PSG joueront un match sur la pelouse du FC Lorient, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, le coach breton, Régis Le Bris, pourra compter sur un groupe presque au complet.

Avant le début de la Coupe du monde dans deux semaines, le PSG aura un objectif clair : rester invaincu lors des deux dernières rencontres de ce premier tiers de championnat (FC Lorient, AJ Auxerre). Et face aux Merlus, Christophe Galtier devra se passer de quatre joueurs (Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz et Lionel Messi) et pourrait ainsi titulariser quelques remplaçants habituels comme Hugo Ekitike. En face, le FC Lorient déplore seulement deux absences : Laurent Abergel (en reprise après une fracture de l’avant-bras) et Bamo Meité (problème au bassin).

Terem Moffi de retour dans le XI de départ ?

Et pour cette rencontre face au leader du championnat, Régis Le Bris, devrait aligner son habituel 4-2-3-1 avec le très probable retour dans le onze de départ du meilleur buteur du FCL, Terem Moffi (8 réalisations). L’international nigérian devrait être accompagné par Dango Ouattara et Théo Le Bris en attaque. Voici ci-dessous le groupe des 21 Lorientais retenus pour cette rencontre face aux Rouge & Bleu. À noter la présence de l’ancien Parisien, Adil Aouchiche.

Le groupe du FC Lorient

Gardiens (3) : Mvogo, Mannone, Bartouche-Selbonne

: Mvogo, Mannone, Bartouche-Selbonne Défenseurs (6) : Le Goff, Yongwa, Talbi, J.Laporte, G.Kalulu, Matsima

: Le Goff, Yongwa, Talbi, J.Laporte, G.Kalulu, Matsima Milieux (8) : S.Diarra, Ouattara, Innocent, Le Bris, Aouchiche, Le Fée, Ponceau, Boisgard

: S.Diarra, Ouattara, Innocent, Le Bris, Aouchiche, Le Fée, Ponceau, Boisgard Attaquants (4) : Koné, Doucouré, Cathline, Moffi