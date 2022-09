Après sa victoire face au FC Nantes (3-0) en Ligue 1, le PSG peut désormais se concentrer sur son premier match de la phase de groupes de Ligue des champions. En effet, ce mardi (21h sur RMC Sport et Canal Plus), le club de la capitale accueillera la Juventus Turin au Parc des Princes. Un premier choc que devront bien aborder Marquinhos et ses coéquipiers avant d’enchaîner avec deux déplacements au Maccabi Haïfa (14 septembre) et à Benfica (5 octobre). Et ce dimanche, l’UEFA a dévoilé l’arbitre de cette rencontre face à la Vieille Dame.

Un arbitre anglais au sifflet

Ce premier choc du groupe H entre le PSG et la Juventus Turin sera arbitré par Anthony Taylor. Il sera assisté par ses compatriotes Gary Beswick et Adam Nunn. David Coote sera le quatrième arbitre. Enfin, les Allemands Marco Fritz et Christian Dingert seront à la VAR. Par le passé, Anthony Taylor a déjà porté chance au PSG avec aucune défaite au compteur pour les Rouge & Bleu et notamment des victoires de prestige face au Real Madrid (3-0, phase de groupes 2019-2020), le Borussia Dortmund (2-0, 8e de finale retour 2019-2020) et l’Atalanta Bergame (2-1, quarts de finale 2019-2020). Il avait également dirigé le huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (1-1) en mars 2021. En face, la Juve n’a également jamais connu la défaite avec cet expérimenté arbitre anglais de 43 ans.