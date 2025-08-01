L’UEFA inflige une amende au PSG après la finale de la Ligue des champions

Le 31 mai dernier, le PSG a soulevé pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. L’UEFA a infligé une lourde amende au PSG pour les festivités qui ont suivi le sacre.

Après de très nombreuses années à la convoiter, le PSG a enfin remporté la Ligue des champions la saison dernière avec une victoire large et sans bavure contre l’Inter Milan en finale (5-0). À l’issue de cette victoire et après la remise du trophée, les joueurs parisiens ont fait très longtemps la fête sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich, lieu de la finale. Des supporters ont même pénétré sur le terrain pour communier avec les joueurs.

A voir aussi : Edito CS : Un souffle. Une œuvre. Une promesse. Merci Paris !

Plus de 100 000 euros d’amende

Un envahissement de terrain qui n’a pas plus à l’UEFA. L’instance du football européen a en effet sanctionné le PSG d’une amende de 100 000 euros pour l’envahissement de terrain mais également l’utilisation de fumigènes par ses supporters dans les tribunes du stade allemand. L’UEFA a aussi infligé au PSG une interdiction de vente des billets à l’extérieur avec sursis, valable pendant une durée de deux ans. Mais ce n’est pas tout. Dans son communiqué, l’UEFA indique également que le PSG devra régler une amende de 30 000 euros pour jet d’objets et une autre de 8000 euros pour acte de vandalisme puis enfin 10 000 euros pour avoir diffusé un message inadapté à un événement sportif et pour avoir porté atteinte à la réputation de l’UEFA.