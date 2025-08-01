Des membres du Collectif Ultras Paris animeront la tribune Boulogne

Il y a presque 10 ans, les Ultras du PSG sont revenus dans la Tribune Auteuil du Parc des Princes. Dès la saison prochaine, le CUP va aussi s’étendre dans la Tribune Boulogne.

Le PSG possède l’une des meilleures ambiances de France au sein du Parc des Princes. En 2010, après la mort de Yann Lorence, Robin Leproux, président du PSG à l’époque, avait fini par interdire le mouvement ultra de l’enceinte. C’est en 2016 que Nasser al-Khelaïfi a rouvert les portes du Parc des Princes au Collectif Ultras Paris qui anime la tribune Auteuil depuis désormais presque dix ans. La tribune Boulogne, en face, n’a toujours pas retrouvé ses Ultras. Dans un mail envoyé à certains de ses membres, le Collectif Ultra Paris a annoncé que des abonnements au CUP seraient vendus en tribune Boulogne, rapporte RMC Sport.

Une liste d’attente saturée au Virage Auteuil

Dans son mail, le CUP indique : « Le Collectif Ultra Paris et le club se sont mis d’accord pour l’ouverture de l’animation et des chants en tribune Boulogne. » Le groupe d’Ultras du PSG explique ce choix par une liste d’attente saturée au Virage Auteuil. « Même si le cœur du CUP se trouve à Auteuil, il est temps de voir plus grand et de redonner au Parc des Princes l’ambiance qu’il mérite, avec deux tribunes en fusion. » Le groupe ultra évoque la présence de capos et tambours notamment dans les gradins, indique le média sportif. RMC Sport explique que le PSG valide ce projet. L’idée est de créer une dynamique complémentaire, que l’équipe soit encore plus poussée par les supporters qui ont eu un gros impact sur la saison dernière, selon la direction. Drapeaux, mégaphones, tifos seront autorisés pour ces quelques centaines de fans, qui seront dans la partie haute du stade et n’auront pas de nom particulier.