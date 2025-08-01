Aston Villa intéressé par un retour de Marco Asensio ?

Pas dans les plans du PSG, Marco Asensio est invité à se trouver une porte de sortie. Cette dernière pourrait être Aston Villa, où il a été prêté en janvier dernier.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Marco Asensio n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Il est invité à se trouver un nouveau club. Ces derniers jours, on parlait d’une arrivée proche d’être conclue à Fenerbahçe, les deux clubs ayant trouvé un accord pour un transfert. Mais le joueur n’a pas encore trouvé d’accord salarial avec le club stambouliote, ce qui a ralenti le dossier, indique AS. Le quotidien sportif espagnol confirme la piste du Benfica et explique que le PSG ne veut entendre parler que d’un transfert, ne souhaitant pas de prêt avec option d’achat, l’international espagnol arrivant en fin de contrat dans un an.

D’autres clubs de Premier League également intéressés

AS indique qu’il n’est pas exclu qu’Aston Villa, où il a été prêté par le PSG en janvier dernier et où il a brillé (21 matches toutes compétitions confondues, huit buts, une passe décisive), ne revienne à la charge lors de ce mercato. Le quotidien sportif espagnol indique qu’outre Aston Villa, Marco Asensio plairait aussi à d’autres équipes de Premier League, sans dévoiler les noms. AS conclut en expliquant que le PSG aimerait finaliser son transfert avant la reprise de l’entraînement du club de la capitale, le 6 août prochain.