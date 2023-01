Demain soir, le mercato hivernal va fermer ses portes. Le PSG souhaite se renforcer et piste plusieurs joueurs. Pour son attaque, il a pensé à Malcom. Mais cette piste semble se refermer. Les dirigeants parisiens souhaiteraient obtenir un prêt pour sa piste offensive.

Après le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG est à la recherche d’un joueur offensif et penserait à Malcolm. Selon les informations du Parisien, un double transfert de Malcom et de Milan Skriniar, qui pourrait finalement rejoindre Paris cet hiver même s’il a un accord pour l’été prochain, est jugé impossible en interne. En ce qui concerne le Brésilien, un prêt pourrait être une solution mais le Zénit Saint-Pétersbourg ne veut pas entendre parler de cette option, assure le quotidien francilien. On se dirige vers une fin de piste pour l’ancien bordelais. De leur côté, Saber Desfarges et Santi Aouna affirment qu’il n’y a pas encore eu d’offre du PSG pour Malcom.

Une enveloppe de 15 millions d’euros pour le mercato

Le Parisien explique que pour ce mercato hivernal, le PSG a une enveloppe de 15 millions d’euros. Dans cette dernière, il doit faire entrer la possibilité de signer dès cet hiver l’international slovaque. « Paris essaie de l’avoir au plus bas prix possible, l’Inter au plus haut et la guerre de position risque de durer encore toute la journée de mardi« , assure le quotidien sportif. Les deux clubs négocient cette possibilité depuis plusieurs semaines mais n’ont pas encore trouvé d’accord. Santi Aouna confirme aussi qu’aucun accord n’a encore été trouvé entre le PSG et l’Inter pour un possible transfert d’ici mardi de Milan Skriniar.

