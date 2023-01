Le Zénith confirme l’intérêt du PSG pour Malcom

Pablo Sarabia parti pour Wolverhampton, le PSG est à la recherche d’un nouvel élément offensif. En ce sens, la piste menant à Malcom est bel et bien explorée.

Le PSG pourrait décider de bouger ses pions sur le mercato d’ici à sa clôture dans trois petits jours. Pour l’heure, un seul mouvement a été concrétisé avec la vente de Pablo Sarabia aux Wolves. Un départ que le board parisien aimerait combler, comme Christophe Galtier l’a de nombreuses fois stipulé. Le profil recherché serait le suivant : un ailier capable d’évoluer sur l’aile droite et de rentrer sur son pied gauche.

Le PSG est bien sur les rangs pour Malcom

Un joueur coche toutes ces cases en la personne de Malcom. Le Brésilien, qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir porté la tunique des Girondins de Bordeaux, serait donc dans le viseur du club de la capitale. Depuis que cette rumeur a vu le jour, de nombreux échos se sont toutefois contredits. Ce vendredi soir, on assurait, notamment, qu’aucun contact n’avait eu lieu entre le Zénith, le PSG et le joueur. Une information démentie ce samedi par le club russe en personne.

🚨🚨 | Sergei Semak (coach du Zenit) confirme l’intérêt du PSG pour Malcom :



“Aucune offre officielle n'a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt de la part du PSG. J’ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si elle arrive, nous la considérerons.” pic.twitter.com/xVW4grogxJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 28, 2023

Via un communiqué publié sur le site officiel du club, le coach du Zénith, Sergei Semak, a confirmé que le PSG avait bien fait part de son intérêt pour Malcom. En revanche, aucune offre n’a apparemment suivi pour l’heure : «Aucune offre officielle n’a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, J’ai discuté avec Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si cela vient, nous l’examinerons. C’est un bon club, l’un des meilleurs du football européen moderne. Nous ne forcerions jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir les obligations de son contrat avec nous».

Et Sergei Semak d’ajouter : « Aujourd’hui, il joue pour nous, nous n’avons pas eu d’offre officielle du Paris Saint-Germain, donc il n’y a rien à dire. Il y a de l’intérêt, mais il faut encore aller au-delà. Il est de bonne humeur. Hier comme aujourd’hui. Je le répète, il est absolument prêt à tout donner pour nous et pour l’équipe.»