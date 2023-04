Ce jeudi, le PSG a créé la polémique avec son clip dédié à la campagne de réabonnements au Parc des Princes pour la saison prochaine. Une passe d’armes avec Kylian Mbappé qui n’est pas passée inaperçue, loin de là.

Décidément, les supporters du PSG ont de quoi se divertir, même s’ils s’en passeraient bien volontiers. Ce jeudi, Kylian Mbappé, mécontent de la vidéo promotionnelle du club en vue de la campagne de réabonnements le mettant en scène, a pris la parole via ses réseaux sociaux. « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. »

Une bisbille sans conséquence majeure ?

Un nouvel épisode à ranger aux côtés des autres en définitive. Mais est-ce que ce dernier laissera des traces en vue du reste de l’exercice en cours ? À cette question, Bruno Salomon, présent sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, y répond par la négative. Même si cet épisode est regrettable à ses yeux, aucun conflit n’en découlera selon lui. « Je pense qu’ils se sont parlés et qu’il faut maintenant se concentrer sur le sportif avec le Paris Saint-Germain parce qu’on en est presque à oublier les matches tellement il se passe de choses en ce moment. Effectivement, il faudrait enlever les smartphones et les réseaux sociaux à certains joueurs. On se rappelle aussi de Presnel Kimpembe qui avait également réglé ses comptes de la sorte. Le PSG ferait bien de taper du poing sur la table. Mais Kylian Mbappé est tellement puissant dans ce club, qu’il va falloir passer l’éponge. Cela ne laissera pas tant de traces que cela selon mois. Même si, oui, le PSG aurait mieux fait de se passer de tout ça. »