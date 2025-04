PSG / Aston Villa – Les notes des joueurs des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Si le PSG a offert une nouvelle belle performance collective, certaines individualités ont brillé.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a totalement dominé Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Mais ce sont les Anglais, qui ont été inoffensifs toute la rencontre, qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Rodgers après une perte de balle de Nuno Mendes et une contre-attaque éclair. Le latéral gauche du PSG qui s’est rattrapé avec un très beau but en toute fin de match qui permet au PSG de prendre deux buts d’avance avant de se déplacer à Villa Park dans six jours. À part son erreur, l’international portugais a encore apporté offensivement et a réussi à gagner ses duels défensifs, les peu de fois où Aston Villa a tenté de déborder sur son côté. Son compatriote, Vitinha a encore une fois brillé au milieu de terrain. À la récupération, il a aussi été à la construction du jeu. Il s’est offert un record avec 148 passes réussies contre les Villans, le plus haut total enregistré pour un joueur des Rouge & Bleu en Ligue des champions.

A voir aussi : LdC – Victorieux d’Aston Villa (3-1), le PSG prend une belle option pour les demi-finales

Désiré Doué dans tous les bons coups

Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué aux côtés d’Ousmane Dembélé en attaque. Un choix payant pour le coach du PSG. Les deux ailiers ont sans aucun doute été les meilleurs joueurs du PSG contre Aston Villa. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ont en effet fait beaucoup de différences avec leurs dribbles et leur sens de se démarquer de leurs adversaires. Ils ont ponctué leurs très belles prestations de deux merveilleux buts. Titulaire à la place de Marquinhos, suspendu, Lucas Beraldo a une nouvelle fois démontré sa fébrilité. Il a été plusieurs fois été dépassé, même s’il s’est redressé au fil du match. La faible adversité lui a aussi permis de ne pas trop être en difficulté.