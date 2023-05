Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 mai 2023. José Mourinho ne serait pas le plan A du PSG, la qualification au Final Four du PSG Handball, la recherche d’un partenaire financier…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le poste d’entraîneur du PSG. Même s’il a encore un an de contrat, Christophe Galtier ne devrait plus être le coach des Rouge & Bleu à l’issue de la saison. Ces derniers jours, un nom était avancé comme le favori pour remplacer le technicien français, José Mourinho. Le quotidien francilien indique que son mariage avec le club de la capitale pourrait coller, lui qui a souvent été associé au PSG, comme en 2013 au moment où le club cherchait un remplaçant à Carlo Ancelotti. « Mourinho, c’est un nom qui claque et qui pourrait sortir Paris de la torpeur après deux fades saisons sous Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. » Mais pour le moment, rien de concret n’existe assure LP. Selon les informations du Parisien, aucune négociation n’a été entamée entre son agent, Jorge Mendes, et Luis Campos. L’entraîneur portugais ne serait pas le plan A « en cas de séparation attendue avec Christophe Galtier. » Cette possible venue au PSG « est rendue crédible en raison des liens nourris entretenus par Campos et Mendes. » Quant à Mourinho et le conseiller sportif du PSG, les deux hommes sont liés par une amitié forte de plus de 30 ans. « Mais c’est justement au nom de cette amitié qu’ils ne veulent pas briser qu’ils n’ont pas l’intention de bosser à nouveau ensemble. Ils estiment qu’elle ne résisterait pas aux aléas du travail quotidien. » Dominique Sévérac indique que tant que Luis Campos sera au PSG, il paraît inconcevable de voir le Special One sur le banc des Rouge & Bleu.

De son côté, l’Equipe évoque le souhait des dirigeants du PSG de trouver un partenaire financier minoritaire « pour se maintenir au plus haut niveau européen. » Le club de la capitale a ainsi ouvert son capital à un investisseur extérieur. « Trois fonds d’investissement, dont Arctos Sports Partners, qui fait aujourd’hui office de favori, ont manifesté leur intérêt auprès de Qatar Sports Investment (QSI). » Cette prise de participation serait comprise entre 5 et 15 %. « Selon des proches des négociations, l’acheteur serait en train de mener les vérifications nécessaires signe que le dossier avance. Cette étape laisse à penser que la finalisation ne devrait pas intervenir forcément rapidement, même si les discussions peuvent s’accélérer. »

Le quotidien sportif indique que le PSG dispose de plusieurs atouts pour séduire des partenaires. « Il est devenu une marque globale, premium et internationale qui dépasse le cadre du sport. Il est aussi le premier club européen en termes de revenus les jours de match (132 M€ en 2021-2022) et l’un de ceux qui génèrent le plus de recettes sponsoring (382 M€ en 2021-2022), même si une grande part provient du Qatar. » Pour un investisseur, il y aura deux manières d’entrer au capital du PSG. Soit il achète des parts, soit il réalise une augmentation de capital. Dans ce cas, l’argent bénéficie au club, explique l’Equipe. Et c’est cette deuxième possibilité qui pourrait être choisie. L’arrivée d’un partenaire financier est également de nature à rassurer l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Mais dans sa quête d’un nouvel investisseur minoritaire, le Parc des Princes représenterait un double handicap assure le quotidien sportif. Le premier, le fait qu’il ne soit pas propriétaire du stade. Le second, « il est trop petit par rapport à la dimension du club, d’où sa volonté de trouver une enceinte de 60 000 spectateurs environ. »

L’Equipe évoque aussi la difficulté de l’estimation du prix du PSG. « Évaluer le prix d’un club de foot repose sur des facteurs concrets et d’autres moins tangibles. Cela peut créer une distorsion entre la valeur d’un actif et son prix in fine« , explique le quotidien sportif. « La vraie « valeur », ça n’existe pas, même pour une entreprise », explique Henri Philippe, associé chez Accuracy, société de conseil en finance d’entreprise à l’Equipe. « Un actif vaut ce qu’il rapportera dans le futur. » Il existe, par exemple, une formule financière, mais elle n’est pas propre aux clubs de football. D’après cette formule, la valeur correspond de 1 à 1,25 fois le chiffre d’affaires, ce qui permet d’obtenir la valeur de l’entreprise, explique le quotidien sportif. Avec ce calcul, la valeur du PSG « serait comprise, grosso modo, entre 2,5 et 3 milliards d’euros.« L’Equipe indique que deux ultimes éléments entrent en ligne de compte. « Un investisseur peut avoir intérêt à prendre des parts ou acheter un club de foot, car il pourra réaliser des synergies avec ses autres activités. […]Mais un investisseur paiera davantage que la valeur liée à la performance financière parce qu’il achète une histoire, de la notoriété, un produit rare. Un club de foot en est un, assurément.«

L’Equipe revient aussi sur le succès du PSG Handball contre Kiel hier en quart de finale retour de l’EHF Champions League (32-29) qui permet au club de la capitale de se qualifier pour le Final Four de la compétition (18 et 19 juin). Lors de cette rencontre à Coubertin, le PSG n’a jamais eu peur « bien campé sur ses quatre buts d’avance rapportés du match aller en Allemagne (27-31) » estime le quotidien sportif. Avec son maestro Luc Steins, avec Petar Nenadic qui joue aussi parfaitement son rôle de joker buteur, tous les espoirs semblent permis pour les Parisiens. « C’est peut-être ce Paris-là, le moins attendu depuis 10 ans qui ira le plus loin« , conclut l’Equipe.

Le Parisien évoque également ce beau succès du PSG Handball. Le quotidien francilien explique que dominé deux fois un monument du hand européen est une vraie performance. Alors qu’il a encore un titre de champion de France à aller chercher, le PSG Handball a réussi l’un des objectifs de sa saison, être présent à Cologne pour ce Final Four. « Sans lui, la saison aurait été un échec« , martèle Le Parisien. Avec des départs importants (Hansen, Remili, Kounkoud), on promettait le pire en début de saison aux joueurs de Raul Gonzalez. « D’autant qu’ils doivent faire sans le patron, Nikola Karabatic, victime d’une phlébite depuis le début de l’année. » Pour la sixième fois de son histoire, le PSG Handball sera présent au Final Four de l’EHF Champions League. Mais sur les cinq précédentes, il ne s’est qualifié en finale qu’une seule fois (2017). À Cologne, le PSG ne sera peut-être pas le favori. « Ce n’est pas grave. Quand il l’a été, il s’est loupé. Alors oui, pourquoi pas cette fois ?«