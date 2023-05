Après sa victoire à l’aller (27-31), le PSG Handball devait terminer le travail à domicile contre Kiel pour se qualifier au Final Four de l’EHF Champions League. C’est chose faite avec un beau succès contre les Allemands (32-29).

Hier, le PSG Handball pouvait se qualifier pour le Final Four de l’EHF Champions League. Pour cela, il devait écarter les Allemands de Kiel, leur bourreau de la saison dernière au même stade la la compétition. Vainqueurs de quatre buts à l’aller, les Parisiens avaient un beau matelas avant de recevoir Kiel et tenter de rallier Cologne, lieu du Final Four (18-19 juin) pour la sixième fois de son histoire. Dans cette rencontre, le PSG n’a pas été trop inquiété. Il a toujours mené au score, l’écart le plus élevé montant à plus 5. Les Parisiens, en contrôle se sont finalement imposés de trois buts (32-29) pour valider leur billet pour le Final Four. Luc Steins, le demi-centre des Rouge & Bleu auteur de cinq buts hier, est revenu sur ce beau succès parisien.

« On travaille toute la saison pour jouer des grands matches »

« Nous voulions gagner ce match. Je pense que nous avons bien débuté la rencontre et que nous avons dominé dès le début. On a toujours su garder l’avantage sur eux et ça fait du bien car ça nous permet d’être un peu plus tranquille. On ne voulait pas être mené et stresser durant tout le match, donc je pense que l’on a bien fait, souligne le Parisien pour PSG TV. On travaille toute la saison pour jouer des grands matches et ce sera le cas à Cologne. Il faut vraiment être content du résultat de ce soir et de tout ce qu’on a fait en Ligue des Champions jusqu’ici.«

Luc Steins qui a aussi évoqué la présence importante des supporters hier à Coubertin. « C’était super qu’ils soient là. Ils nous poussent beaucoup et on est très content qu’ils viennent à chaque match. Ils nous supportent toujours et ça fait vraiment du bien. Merci pour tout et on va essayer de faire quelque chose de bien pour cette fin de saison, que ce soit à Cologne ou en championnat.«