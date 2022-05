Après sept ans au PSG, Angel Di Maria a joué son dernier match sous le maillot Rouge & Bleu samedi dernier contre Metz. Lors de cette rencontre, El Fideo a marqué un but et délivré une passe décisive pour porter ses chiffres à 92 buts et 112 passes décisives (meilleur passeur de l’histoire du club) en 295 matches. Pour le remplacer, le nom d’Ousmane Dembélé est fortement avancé. Mais un autre ancien joueur de Ligue 1 aurait été proposé au PSG.

Nicolas Pépé proposé à plusieurs clubs

Selon les informations de Foot Mercato, Nicolas Pépé a été proposé à plusieurs clubs, dont le PSG. Le média sportif explique que la piste prioritaire se nomme Ousmane Dembélé mais Luis Campos, qui devrait prochainement être officialisé comme le nouveau directeur sportif des Rouge & Bleu, est attentif à la situation de Pépé, qu’il avait fait venir à Lille il y a quelques années. Acheté 80 millions d’euros par les Gunners à l’été 2019 après une saison remarquable sous le maillot lillois (49 matches, 24 buts, 13 passes décisives), il déçoit en Angleterre avec 30 buts et 22 passes décisives en 124 matches.

[MAJ 16h00] Sur son compte Twitter, l’agence de Luis Ferrer @LF3601 , qui s’occupe des affaires de Nicolas Pépé, dément avoir proposé les services du joueur au #PSG