Le PSG dans le top 10 des clubs les mieux valorisés d’Europe

Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde sur le terrain mais il est également l’un des clubs les plus attractifs à l’extérieur du terrain et ceux depuis de très nombreuses années. Les marques du monde entier souhaitent être associées au club de la capitale française, alors que le nombre de ses fans à l’étranger ou sur les réseaux ne cesse d’augmenter depuis de très nombreuses années. Le rapport annuel de Football Benchmark ne fait que confirmer cette place du PSG dans le haut de l’échiquier du football mondial.

L’une des plus belle progression en un an pour le PSG

Selon ce rapport, le PSG est le septième club européen le mieux valorisé avec 2,1 milliards d’euros. Il affiche l’une des plus fortes croissances annuelles (+22%). Sa progression depuis sept ans, date de sortie du tout premier rapport, est sans équivalent avec un bond de 153 %. Le rapport de Football Benchmark explique cette très belle progression. « Dynamisé par la récente prolongation de contrat de Kylian Mbappé et l’arrivée de Lionel Messi qui a fait sensation en 2021, il y a peu de signes que la croissance du PSG soit stoppée. » Le classement est dominé par le Real Madrid – pour la quatrième année de suite – avec 3,2 milliards d’euros. Il devance Manchester United (2,9 Mds, + 8 % sur un an). Son ennemi intime, le FC Barcelone glisse de la deuxième à la troisième place (2,8 milliards d’euros, -9% en un an). Le Bayern Munich (2,7, + 5 % sur un an), Liverpool (2,6, + 12 % sur un an) et Manchester City (2,5, + 14 % sur un an) devancent aussi le PSG.