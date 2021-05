Manchester City / PSG : Les compositions officielles

Renverser le score défavorable suite à la défaite du match aller au Parc des Princes (1-2). Voici l’objectif du PSG ce soir face à Manchester City – à l’Etihad Stadium (21h sur RMC Sport 1) – à l’occasion de la demi-finale retour de l’UEFA Champions League. En effet, les Parisiens voudront atteindre pour une deuxième fois consécutive la finale de Ligue des champions. Et à une heure du match, Mauricio Pochettino et Pep Guardiola ont dévoilé leur onze de départ.

Comme annoncé plus tôt dans la journée, Kylian Mbappé débutera sur le banc. Il sera remplacé par Mauro Icardi à la pointe de l’attaque. Sans surprise, Keylor Navas sera titulaire dans le but parisien. Marquinhos et Presnel Kimpembe sont alignés en défense centrale. Les couloirs de la défense seront occupés par Alessandro Florenzi et Abdou Diallo. Leandro Paredes et Ander Herrera formeront le double pivot du milieu de terrain. Marco Verratti sera positionné un cran plus haut Enfin, Neymar Jr, Ángel Di María s’occuperont de l’animation offensive avec Mauro Icardi. Du côté de Manchester City, Fernandinho prend la place de Rodri. Zinchenko est préféré à Cancelo.

La feuille de match du City/PSG

Demi-finale retour de l’UEFA Champions League | Mercredi 4 mai 2021 à 21 heures à l’Etihad Stadium | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Björn Kuipers(NED) – Arbitres assistants : Sander van Roekel et Erwin Zeinstra – Quatrième arbitre : Tasos Sidiropoulos (GRE) – Arbitre assistant vidéo (VAR) : Pol van Boekel et Dennis Higler (NED)