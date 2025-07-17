Officiel : Le PSG annonce l’arrivée de Renato Marin !

Le Paris Saint-Germain a officialisé sa première recrue du mercato estival. Le jeune gardien de but Renato Marin, âgé de 19 ans, s’est engagé pour cinq saisons avec le club de la capitale, confirmant une opération qui était dans les tuyaux depuis plusieurs mois.

Formé au sein de l’AS Roma, Renato Marin a fait l’essentiel de ses classes en Italie. Surnommé le « gardien du futur », l’Italo-Brésilien est reconnu pour son jeu au pied moderne et ses excellentes aptitudes sur sa ligne. Son arrivée s’inscrit dans la stratégie du club parisien, qui continue d’investir sur de jeunes talents à fort potentiel pour bâtir l’équipe de demain. Le gardien a notamment évolué avec les équipes de jeunes de l’AS Roma, faisant des apparitions remarquées en équipe Primavera. Son talent a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, mais c’est finalement le projet du Paris Saint-Germain qui a su le convaincre.

L’arrivée de Renato Marin au PSG soulève des questions sur la hiérarchie des gardiens de but sous l’égide de Luis Enrique. Avec Gianluigi Donnarumma en tant que numéro 1 incontestable, Marin devrait probablement endosser le rôle de troisième gardien, en remplacement du jeune Arnau Tenas, en fin de contrat. Cette signature pour cinq ans, jusqu’en 2030, souligne la confiance du PSG dans le potentiel de Marin à long terme. Il s’agit d’un pari sur l’avenir pour le club, qui mise sur la jeunesse pour assurer la relève à un poste clé. L’objectif est de le faire progresser au contact des meilleurs, afin qu’il puisse, à terme, prétendre à une place de titulaire. Le joueur, quant à lui, a exprimé son bonheur de rejoindre le club sur les médias officiels du PSG, saluant le projet sportif qui l’a séduit : « Je suis très heureux de rejoindre cette grande équipe, c’est une superbe opportunité pour moi. C’est un rêve qui devient réalité. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, l’entraîneur Luis Enrique et son staff pour cette opportunité. Je donnerai le meilleur de moi-même pour eux et pour les supporters« .

