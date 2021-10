Ce vendredi soir, l’Equipe de France Féminine disputait son premier match de cette trêve internationale. Avec sept Parisiennes présentes dans le groupe de Corinne Diacre, les Féminines du PSG étaient bien représentées sur la pelouse du Stade Dominique Duvauchelle de Créteil pour affronter l’Estonie, dans le cadre de la 3e journée des qualifications à la Coupe du monde 2023.

En effet, cinq joueuses du club de la capitale étaient présentes au coup d’envoi (Sakina Karchaoui, Elisa De Almeida, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto) et ont participé à la large et écrasante victoire des Bleues face à l’Estonie (11-0). Grace Geyoro (5e), Kadidiatou Diani (53e) et Marie-Antoinette Katoto (15e) ont notamment marqué un but. Diani a également délivré une passe décisive tandis que Sakina Karchaoui a provoqué un pénalty. Les deux autres Parisiennes, Aminata Diallo (qui a remplacé Kheira Hamraoui dans la liste) et Sandy Baltimore, sont restées sur le banc. Les autres buteuses du match sont Ève Périsset (25e), Delphine Cascarino (29e), Sandie Toletti (45e), Aïssatou Tounkara (65e, 72e) et Kenza Dali (90e) ainsi que deux buts contre-son-camp (52e, 79e). Les Bleues disputeront leur prochain match face au Kazakhstan mardi prochain.