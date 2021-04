Mbappé, but, série : les chiffres après PSG / ASSE

Hier en début d’après-midi, le PSG est passé par tous les états lors de son match complètement fou contre Saint-Etienne dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Après avoir encaissé l’ouverture du score, les Rouge & Bleu ont vu Kylian Mbappé lancer la révolte pour permettre au PSG de prendre l’avantage grâce à un nouveau doublé. Son septième doublé en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. Le numéro 7 parisien qui est devenu le seul troisième meilleur buteur du PSG en Ligue 1 avec 87 buts, derrière Zlatan Ibrahimovic (113) et Edinson Cavani (138). Mbappé a dépassé une autre légende du club, Mustapha Dahleb (85). Le PSG qui reste sur 21 matches avec au moins un but marqué contre l’ASSE en Ligue (49 buts au total). C’est la plus longue série face à un adversaire en Ligue 1. Le PSG qui n’a pas perdu depuis 16 matches face aux Verts en Ligue 1 (11 victoires, 5 nuls).