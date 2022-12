Mbappé de retour plus tôt que prévu ?

Après une Coupe du monde qui s’est clôturée par une finale mythique entre l’Argentine et la France (3-3, T.A.B 4-2), les matches de club reprendront dans une semaine. Et le PSG retrouvera ses Mondialistes au compte-gouttes lors des prochains jours.

Le PSG fera bientôt son retour à la compétition. Après un dernier match amical face à Quevilly-Rouen ce mercredi (12h sur PSG TV Premium), les Rouge & Bleu retrouveront la compétition dans une semaine avec la réception du RC Strasbourg (28 décembre à 21h). Et ce lundi, le club parisien a retrouvé quelques Mondialistes comme Keylor Navas, Vitinha, Pablo Sarabia et Carlos Soler. Ils seront bientôt rejoints par Neymar Jr, Marquinhos. Concernant les trois joueurs présents dans le dernier carré, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé et Lionel Messi, ils auront une dizaine de jours de repos avant de retrouver le Camp des Loges.

🚨 | Vitinha, Carlos Soler et Pablo Sarabia font leur retour à l’entraînement du PSG ✅🇵🇹🇪🇸 pic.twitter.com/e0yz67SKbZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 19, 2022

Mbappé pourrait anticiper son retour comme l’été dernier, pas de Messi avant mi-janvier ?

Concernant les deux finalistes, Kylian Mbappé et Lionel Messi, le PSG se réjouit en interne de leurs prestations durant tout le tournoi au Qatar, mais surveillera attentivement leur « ressenti physique et mental », comme le rapporte Le Parisien dans son édition du jour. La Pulga s’est rendue en Argentine pour fêter la victoire en Coupe du monde avec le reste de l’effectif tandis que l’international français « va profiter de vacances après un court crochet par Paris. » Ainsi, leur absence pour le match face aux Strasbourgeois (28 décembre) est assurée « et il paraît compliqué de les voir sur la pelouse du Stade Bollaert de Lens le 1er janvier. »

À 35 ans, Lionel Messi aura un programme adapté et il est difficile de l’imaginer rejouer avant la mi-janvier, rapporte LP. Le cas de Kylian Mbappé est peut-être différent. L’été dernier, il était le premier à retrouver le chemin de l’entraînement et cette fois-ci, il n’est pas exclu de le voir retrouver les terrains assez vite pour tourner la page de cette défaite en finale de Coupe du monde, précise le quotidien francilien sans donner plus de détails sur la date du retour du Français.