Revue de Presse PSG : France, Mbappé, Messi, Ballon d’Or…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 20 décembre 2022. Kylian Mbappé futur patron de l’équipe de France, Zinedine Zidane ne pense pas au PSG, Lionel Messi parmi les trois meilleurs footballeurs de l’histoire, la course au Ballon d’Or est lancée.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le rôle important de Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde au Qatar. Que ce soit en finale ou pendant tout le tournoi, l’attaquant du PSG a montré son leadership et prouve qu’il sera le futur patron de l’équipe de France. Auteur d’un triplé en finale de Coupe du monde face à l’Argentine (2-2, T.A.B 2-4), l’attaquant de 24 ans « est quand même reparti du Qatar par la grande porte. » Sa première tentative réussie lors de la séance de tirs au but montre encore une fois son attitude de patron. « Le champion du monde 2018 a pris le témoin quand des cadres qui ont gagné avec lui en Russie sont tout près de raccrocher », note L’Equipe. Ainsi, si Hugo Lloris venait à prendre sa retraite, Kylian Mbappé pourrait porter le brassard de capitaine en mars prochain lors des qualifications pour l’Euro 2024. À 24 ans, Kylian Mbappé est le parfait trait d’union entre la jeunesse et l’ancienne génération. « Comme au PSG depuis sa prolongation de contrat jusqu’en 2025, Mbappé est la pierre angulaire des prochains plans de la maison bleue. »

Concernant l’avenir de Zinedine Zidane, cela pourrait s’éclaircir dans les semaines ou mois à venir. Avec la possible prolongation de Didier Deschamps avec l’équipe de France jusqu’en 2026, le champion du Monde 1998 va se remettre sur le marché pour entraîner un club, tout en préservant son souhait de devenir sélectionneur à l’avenir. Si l’Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, en rêvait au printemps dernier pour entraîner le PSG, le technicien français de 50 ans « n’a que peu de goût pour Paris en l’état actuel de l’organisation du club », rapporte L’Equipe. De plus, le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid n’est pas pressé de faire son choix. « Il veut relever un challenge où il sait qu’il aurait toutes les chances de gagner, dans un club bien structuré et où il aurait les pleins pouvoirs techniques. »

Enfin, le quotidien sportif se demande quelle est la place de Lionel Messi parmi les légendes du football. Avec son sacre au Mondial, l’attaquant du PSG fait désormais partie du trio des plus grands joueurs de l’histoire, aux côtés de son compatriote, Diego Maradona, et du Brésilien Pelé, qui ont respectivement gagné une fois (1986) et trois fois (1958, 1962, 1970) la Coupe du monde. Et depuis dimanche, l’attaquant de 35 ans peut s’asseoir à côté de ces légendes. « Jamais un joueur n’avait ainsi accumulé les performances et les buts sous la pression, tous les trois jours, sur une aussi longue durée, à un aussi haut niveau », rapporte L’Equipe. Entre ses buts décisifs, ses dribbles et sa qualité de passe, La Pulga a étalé sa classe durant toute la compétition. « La question du plus grand a toujours agité toutes les disciplines, et lorsqu’au niveau de Messi ou de Pelé on change d’univers, on est à la hauteur de Michael Jordan, de Mohamed Ali, de Tiger Woods ou de Roger Federer. »

De son côté, Le Parisien revient sur l’homme fort de cette finale de Coupe du monde : Kylian Mbappé. Avec un triplé, une première depuis 1966, l’attaquant du PSG a marqué les esprits en Mondovision, mais il n’a pas réussi à soulever le deuxième Mondial de sa carrière. Même s’il a manqué une belle occasion de se rapprocher des trois Coupes du monde de Pelé, l’attaquant du PSG reste dans les pas du Brésilien. Le natif de Paris, qui fête ses 24 ans aujourd’hui, « a déjà disputé autant de matchs (14) et marqué autant de buts (12) que Pelé. » De plus, il n’est plus qu’à quatre réalisations du record de buts détenu par l’Allemand, Miroslav Klose (16). Surtout, Kylian Mbappé a profité de ce Mondial au Qatar pour porter son total à 36 buts en 66 sélections. Avec un tel rythme, il « dépasserait Giroud (53 buts en 120 sélections) dans… 31 rencontres, avant de célébrer sa 100e sélection en Bleus », rapporte LP.

Concernant les records en club, Kylian Mbappé se place encore assez loin de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux légendes ont accumulé les trophées collectifs et individuel, les buts, les passes décisives lors des 15 dernières années. Des record qui seront difficiles à aller chercher. Cette saison, le Parisien pourrait déjà devenir le meilleur buteur de l’histoire du PSG (il est à 10 buts d’égaler le record des 200 réalisations d’Edinson Cavani). Mais il rêve surtout de sa première Ligue des champions et du Ballon d’Or pour réduire l’écart avec Lionel Messi (4 C1 et 7 Ballons d’Or) et Cristiano Ronaldo (5 C1 et 5 Ballon d’Or).

Et l’international français est bien parti pour tenter de remporter le plus prestigieux des trophées individuels. En effet, la lutte pour le Ballon d’Or 2023 a déjà commencé et les deux joueurs du PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé, ont déjà pris une longueur d’avance suite à leur parcours et leurs performances en Coupe du monde. Si l’Argentin est actuellement le favori suite à sa victoire finale au Mondial, le passé a montré que le récent vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions internationales n’était pas obligatoirement le lauréat du Ballon d’Or comme en 2010 (Lionel Messi), 2014 (Cristiano Ronaldo) et 2018 (Luka Modric). Il reste encore neuf mois avant l’ouverture du scrutin et la Ligue des champions aura aussi son importance dans le verdict final.