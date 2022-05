Le PSG Handball file en finale de Coupe de France

La section handball du PSG a décroché son huitième titre consécutif de champion de France, le neuvième de son Histoire, au terme d’une saison ahurissante. En effet, se baladant littéralement sur les parquets hexagonaux, Elohim Prandi et ses coéquipiers n’ont connu que le succès, ce qui n’était jamais arrivé aussi loin dans une saison. Les Parisiens sont désormais résolument tournés vers d’autres objectifs et tenteront de réaliser un incroyable Grand Chelem.

Une finale au bout de la soirée

Pour cela, les hommes de Raul Gonzalez devront glaner une précieuse victoire en terre hostile sur le parquet de Kiel en quarts de finale retour d’EHF Champions League après le nul de l’aller (30-30). Enfin, les Rouge et Bleu ont fait une grande partie du travail en Coupe de France. Opposés à Toulouse ce samedi soir à Coubertin, les Parisiens l’ont emporté sans vraiment trembler sur le net score de 39-32. Comme souvent cette saison, le club de la capitale commençait sa rencontre tambours battants. Au bout de 12 minutes, la différence se faisait d’ores et déjà sentir (10-4). À la pause, l’écart était fait et les Rouge et Bleu dominaient de la tête et des épaules une équipe toulousaine qui ne parvenait pas à répondre (22-14).

Le Phenix tentait toutefois de jouer son vatout lors de l’entame du second acte. Les visiteurs parvenaient même à réduire l’écart de cinq petits buts. Mais Kamil Syprzak et ses partenaires réagissaient dans la foulée pour reprendre leur marche en avant : 34-28 à la 53e. Enfin, le PSG parvenait à conserver sa confortable avance jusqu’au buzzer, score final : 39-32. Le PSG se qualifie donc pour la finale de Coupe de France, ce sera face à Nantes le 11 juin prochain, et est toujours en lice pour un triplé retentissant.