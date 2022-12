La belle aventure entre le PSG et Marco Verratti va se poursuivre pour quelques années encore. Comme annoncé ces derniers jours, l’Italien de 30 ans va prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu.

Depuis son arrivée au PSG dans l’anonymat à l’été 2012, Marco Verratti s’est rapidement rendu indispensable dans l’entrejeu des Rouge & Bleu. L’international italien a toujours été perçu comme un élément phare aux yeux des six entraîneurs passés sur le banc parisien (Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unaï Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier). Et l’histoire d’amour entre le PSG et Marco Verratti va se poursuivre. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le milieu de 30 ans prolongera prochainement son contrat de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2026, comme le rapporte Le Parisien, qui confirme les informations de Gianluca Di Marzio. « Toutes les parties de ce dossier sont d’accord et l’officialisation de cette prolongation de contrat devrait intervenir très prochainement », précise LP.

🚨 | Le Parisien confirme l’accord total pour la prolongation de Marco Verratti au PSG jusqu’en 2026 ✍️❤️💙🦉



Discussions en cours avec Kimpembe & Messi pour prolonger leur contrat 🗣️⏳ pic.twitter.com/3IPR4xvCIL — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2022

Des discussions en cours avec Kimpembe et Messi

Une information également confirmée par RMC Sport. « Les négociations entre le joueur et le club se sont déroulées plutôt facilement, l’affection entre les deux étant réciproque. » L’un des objectifs du champion d’Europe 2021 sera d’entrer encore un peu plus dans l’histoire des Rouge & Bleu. Avec 398 matches joués avec le club parisien, Marco Verratti aura le record de Jean-Marc Pilorget (435 matches) dans le viseur.

Toujours selon Le Parisien, cette prolongation de contrat pourrait en amener d’autres. En effet, les dirigeants parisiens discutent également pour « une extension de bail avec Lionel Messi et Presnel Kimpembe », respectivement sous contrat jusqu’en 2023 et 2024.