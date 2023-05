Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 29 mai 2023. Kylian Mbappé meilleur joueur des Trophées UNFP pour la quatrième fois d’affilée, le cas Neymar crispe en interne, l’état de santé de Sergio Rico…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire de Kylian Mbappé aux Trophées UNFP. En remportant la catégorie de meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois d’affilée, le numéro 7 du PSG bat le record de Zlatan Ibrahimovic, qui avait remporté la distinction à trois reprises. Après 2019, 2021, 2022, l’international français a une nouvelle fois été élu par ses pairs. « Une consécration logique au vu d’une saison où la star aura défié ses propres records. 40 buts (dont 28 en L1) en 42 matches toutes compétitions confondues et l’impression, renforcée au fil des mois avec la blessure de Neymar, que Mbappé détenait, presque à lui seul, le destin du PSG dans ses pieds », résume L’E. Également nommé dans la catégorie de meilleur joueur de la saison, l’autre Parisien, Lionel Messi, n’était pas présent à la cérémonie, une habitude pour l’Argentin lorsqu’il n’est pas sacré. Après sa victoire, Kylian Mbappé a confirmé qu’il allait poursuivre au PSG la saison prochaine et a également eu une pensée pour Sergio Rico, victime d’un accident grave : « Ce soir, il y a des choses plus graves, tout le club, tous les joueurs le soutiennent » et pour Luis Campos, qui a perdu sa mère la semaine dernière. Dans la suite de son discours, l’attaquant de 24 ans n’a pas fait de vague et a tenu un discours d’unité en souhaitant ne pas banaliser le 11e titre de champion de France glané par son équipe. « L’histoire, encore et toujours. Mbappé aura marqué celle de la Ligue 1 profondément. L’an prochain, à pareille époque, le grand public revivra sans doute la même scène. Mais cette fois, il faudra en profiter. Sans doute un peu plus. »

Le quotidien sportif évoque également le grave accident subi par Sergio Rico. Victime d’un accident de cheval ce dimanche, le portier du PSG est grièvement blessé à la tête et a été hospitalisé d’urgence à l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville. Alors qu’il était en compagnie de sa femme, sa monture a été percutée par un autre animal aux alentours de 8h30. « Il est tombé sur la tête et, selon des sources médicales citées par l’agence EFE, il aurait ensuite reçu des coups de sabots sur le crâne et dans le cou. Plusieurs témoins de la scène ont alors alerté les urgences locales, avant que Rico, inconscient, ne soit emmené en hélicoptère », rapporte L’E. Dimanche soir, la situation de l’Espagnol a été stabilisée mais il se trouvait toujours dans un « état grave. » Selon certaines sources, Sergio Rico a subi un traumatisme cranien et a été placé sous assistance respiratoire. « Dans son entourage, extrêmement choqué, on se veut donc prudent en attendant de voir comment son état va évoluer. » De son côté, le personnel médical veut attendre 48 heures avant d’avancer un diagnostic et d’établir d’éventuelles séquelles. « La situation du joueur est suivie de près par les membres du PSG, dirigeants, staff, coéquipiers ou simples salariés, eux aussi choqués par la nouvelle. » Il a également reçu le soutien de nombreux acteurs de football comme Ander Herrera ou la Ligue espagnole par l’intermédiaire de Javier Tebas.

L’Equipe évoque aussi le cas de Neymar Jr. Absent du déplacement à Strasbourg pour célébrer le titre de champion de France avec ses coéquipiers, le numéro 10 du PSG a été aperçu le lendemain au Grand Prix de Monaco. Pourtant la veille, Christophe Galtier justifiait l’absence du Brésilien à Strasbourg en raison de « problèmes pour se déplacer », au contraire des six autres joueurs absents pour ce match qui avaient fait le déplacement avec le reste du groupe. Mais ce dimanche, l’attaquant de 31 ans était à Monaco pour répondre à l’invitation de l’un de ses partenaires. « Une nouvelle peu goûtée par les fans parisiens et très diversement appréciée en interne au PSG, qui ne va pas fluidifier la relation entre les deux parties », rapporte L’E. Dans l’entourage de l’entraîneur parisien, on souhaitait dédramatiser ce dimanche après-midi en expliquant que ce voyage à Strasbourg n’était pas une obligation pour les joueurs blessés. « Une posture pas partagée par tout le monde au club. »

Après la sanction à l’encontre de Lionel Messi pour son voyage non-autorisé en Arabie saoudite, le PSG surveille d’un oeil plus aiguisé ce type de situation. « En interne, certains décrivent ce voyage, dès samedi, à Monaco, comme une nouvelle provocation de la part d’un joueur qui montrerait ces dernières semaines un attachement tout relatif à son club. » Interrogé, le camp Neymar n’a pas voulu donner d’explication sur le choix de privilégier le Grand Prix de Monaco au déplacement à Strasbourg. « Même s’il a répondu présent sur certains événements récents du club – la journée des enfants de la fondation, par exemple, la semaine dernière -, Neymar, conscient des intentions du PSG à son égard cet été, n’est pas prêt à tout accepter. Et encore moins à se faire dicter son agenda. » Réticent à l’idée de quitter le PSG ces dernières années, Neymar Jr ouvre désormais la porte à un départ et constate que sa cote est toujours présente sur le marché. L’ancien Barcelonais a notamment reçu un appel du coach de Manchester City, Pep Guardiola, pour connaître son état d’esprit. « Mais à l’heure actuelle, très peu de chances de voir le meneur de jeu brésilien signer avec les récents champions d’Angleterre », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette soirée des Trophées UNFP. Et pour la quatrième fois d’affilée, le titre de meilleur joueur a été attribué à Kylian Mbappé, dépassant par la même occasion Zlatan Ibrahimovic, qui avait remporté la récompense à trois reprises (2013, 2014, 2016). « Qui d’autre, que l’attaquant champion du monde, pour aller, encore une fois, fracasser les records ? Qui d’autre, que cet homme affamé par les chiffres, les statistiques, pour venir inscrire son nom dans les livres d’histoire du football ? » Malgré la saison contrastée du PSG, le champion du monde 2018 a régulièrement enfilé son costume de sauveur avec un total de 28 buts inscrits avant la dernière journée de Ligue 1. Son prochain objectif sera de remporter pour la cinquième fois d’affilée le titre de meilleur buteur du championnat et ainsi devenir l’égal de Jean-Pierre Papin. Lors de son discours, l’international français a précisé qu’il sera toujours un joueur du PSG la saison prochaine et a confirmé qu’il lui restait encore un an de contrat.

De son côté, Lionel Messi, également en lice pour le titre de meilleur joueur, devra se contenter d’une place dans l’équipe type. « Ses 16 buts et 16 passes décisives ne lui ont pas permis de prétendre à davantage et l’Argentin, tout champion du monde qu’il est, l’avait bien compris puisqu’il était le seul Parisien nommé à ne pas avoir fait le déplacement au Pavillon Gabriel, préférant assister au concert de Coldplay à Barcelone. » Élu meilleur espoir, Nuno Mendes, a eu une pensée pour Sergio Rico : « Je voulais dire que Sergio Rico passe un moment très difficile actuellement. Nous sommes tous avec lui. Toute l’équipe est très préoccupée. Nous espérons que tout va bien se passer et qu’il revienne avec nous très rapidement. »

Le quotidien francilien évoque également l’accident de Sergio Rico. Présent sur le banc de touche à Strasbourg lors de l’obtention du titre de champion de France, le portier du PSG a subi un grave accident de cheval le lendemain en Andalousie. Cités par la Cadena Cope, les services de secours andalous évoquent « un pronostic grave en raison d’un traumatisme cranien. » Le gardien de 29 ans a été placé en observation à l’hôpital et l’entourage du joueur préfère attendre l’évolution de son état avant de se prononcer sur les conséquences sur sa santé. « On ignore si Sergio Rico est conscient ou non à l’heure actuelle. La Cadena Cope affirme que le joueur a été placé sous sédatif », précise LP. Dans un communiqué, les représentants du joueur ont donné quelques nouvelles du gardien : « Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour se rétablir tout en recevant les meilleures soins de toute l’équipe médicale de l’hôpital. Nous devons rester prudents, en particulier dans les prochaines 48 heures. Nous attendons les résultats de son évolution médicale, que nous espérons favorables, afin de pouvoir vous informer de son rétablissement le plus rapidement possible. » En interne, au PSG, l’inquiétude régnait avant le début de la cérémonie des Trophées UNFP. Les Parisiens, Nuno Mendes et Kylian Mbappé, ont eu une pensée pour leur coéquipier lors de leur discours. Marco Verratti, laLiga et son ancien club, le FC Séville, ont également apporté leur soutien à l’Espagnol.