Lens / PSG : les compositions probables

Ce dimanche 1er janvier 2023 nous offre une belle affiche en Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG (20h45 sur Prime Video). Et Christophe Galtier devra composer avec l’absence de deux joueurs importants en attaque.

Pour son premier match de l’année 2023, le PSG devra bien négocier son déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens. Avec sept points d’avance avant le coup d’envoi sur son dauphin, le club parisien aura une belle occasion de creuser encore plus l’écart en tête du championnat en cas de succès. Une affaire qui s’annonce des plus complexes. En effet, le club artésien a remporté ses 8 rencontres de la saison à domicile et possède la meilleure défense (10 buts encaissés) de Ligue 1, à égalité avec les Rouge & Bleu. Et pour ce match face aux Sang & Or, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, devra composer sans ses deux attaquants Neymar Jr (suspendu) et Lionel Messi (retour programmé le 2 ou 3 janvier) ainsi que Nuno Mendes (ischio-jambiers), Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Renato Sanches (contusion).

4 titis sont présents aussi : Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, El-Chadaille Bitshiabu, Ilyes Housni 💎#RCLPSG pic.twitter.com/d3e0FedDjo — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 31, 2022

Sarabia ou Ekitike pour accompagner Mbappé

Ainsi, les deux Espagnols, Pablo Sarabia et Carlos Soler, sont fortement pressentis pour compenser les absences des deux Sud-Américains. Dans un probable 4-4-2 losange, l’ancien de Valence devrait occuper le rôle de numéro 10 tandis que son compatriote sera associé à Kylian Mbappé en attaque. En défense, Achraf Hakimi devrait retrouver sa place de titulaire dans le couloir droit. Et pour ce choc face au RCL, le coach parisien ne devrait pas aligner de Titi dès le coup d’envoi. Ainsi, El Chadaille Bitshiabu serait de nouveau remplaçant, après avoir pallier l’absence de dernière minute de Juan Bernat face au RC Strasbourg (2-1) en milieu de semaine. Mais l’Espagnol étant encore trop juste pour débuter la rencontre, il devrait laisser sa place à Nordi Mukiele dans le rôle de latéral gauche, selon L’Equipe. La défense centrale sera composée de Marquinhos-Sergio Ramos tandis que le trio Vitinha, Marco Verratti et Danilo pourrait former l’entrejeu des Rouge & Bleu.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ probable légèrement différent. En défense, Juan Bernat pourrait tenir sa place après une gêne musculaire ressentie en milieu de semaine, selon le quotidien francilien. Au milieu de terrain, le trio Vitinha–Fabian Ruiz–Marco Verratti pourrait être reconduit après un match difficile face au RC Strasbourg. Enfin en attaque, Hugo Ekitike est en concurrence avec Pablo Sarabia pour accompagner Kylian Mbappé.