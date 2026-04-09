TALK CS – Comment le PSG a écrasé Liverpool… et ça aurait pu être humiliant !

Le PSG a de nouveau été impressionnant ce mercredi en Ligue des Champions face à Liverpool (2-0), et prend une bonne option en vue d’une qualification pour les demi-finales.

Le PSG confirme son retour. Après une belle double confrontation contre Chelsea (8-2), le club parisien a réalisé une nouvelle rencontre éblouissante face à Liverpool dans ce quart de finale aller de la Ligue des champions. Malgré le net avantage au score, Paris aurait même pu accentuer l’écart au score en étant plus efficace devant les cages adverses.

Avec ce 2-0, les hommes de Luis Enrique devront confirmer leur magnifique performance dans 5 jours à Anfield avec comme objectif, rejoindre les demi finales de la compétition pour la troisième année de suite. Le dernier Talk CS revient sur la performance parisienne et est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !