En plus de faire le forcing pour s’attacher les services d’El Chadaille Bitshiabu, l’Eintracht Francfort aurait dans l’idée de relancer Hugo Ekitike. Dans cette optique, une offre de prêt serait d’ores et déjà parvenue sur le bureau des décideurs parisiens.

La première saison d’Hugo Ekitike sous la tunique du Paris Saint-Germain ne se déroule pas forcément comme prévu, bien au contraire. Le longiligne attaquant peine à sortir son épingle du jeu au sein de l’effectif rouge et bleu. L’une des raisons pour laquelle il ne joue qu’avec grande parcimonie depuis plusieurs semaines. Mais ce samedi soir, Hugo Ekitike devrait enchaîner une seconde titularisation de rang face à l’AC Ajaccio.

🚨 L’Eintracht Francfort a fait une offre de prêt pour Hugo Ekitike



Le club allemand a aussi fait une proposition avoisinant les 20M€ pour El Chadaille Bitshiabu 💰🇫🇷



[L’Equipe] pic.twitter.com/RBLVENrKPh — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 12, 2023

Un prêt en vue pour Hugo Ekitike ?

Il ne reste encore que très peu de temps à l’espoir tricolore pour prouver que le PSG peut réellement compter sur lui la saison prochaine. Dans le cas contraire, et alors que l’option d’achat de 35 millions d’euros présente au sein du prêt acté entre le club de la capitale et le Stade de Reims sera automatiquement levée, un nouveau prêt, loin de Paris cette fois-ci, pourrait être une solution. En ce sens, L’Équipe nous informe ce jour que l’Eintracht Francfort se montrerait très intéressé par le profil d’Hugo Ekitike. L’écurie allemande serait persuadée de pouvoir relancer un joueur en grande peine sous les cieux parisiens. Mieux, une proposition de prêt aurait déjà été formulée. Une offre qui accompagne donc celle faite pour El Chadaille Bitshiabu. Pour le titi rouge et bleu, il s’agit d’un transfert sec. Toujours selon cette source, l’Eintracht Francfort aurait ainsi proposé environ 20 millions d’euros pour le natif de Villeneuve-Saint-Georges