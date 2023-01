Quelle fin de mercato pour le PSG ?

A cinq jours de la fin du mercato hivernal 2023, le PSG semble s’activer pour renforcer son effectif. Les deux pistes qui agitent le club de la capitale mènent à Milan Skriniar et Rayan Cherki. Un réveil qui semble être tardif pour la direction Rouge & Bleu, et qui pourrait ne pas être du bon pied … .

Milan Skriniar est la cible du PSG depuis l’été dernier afin de renforcer son arrière-garde. Après l’échec du mercato estival 2022, la piste semble toujours active lors de ce mois de janvier. A six mois de la fin de son contrat, tout pousse à croire que le Slovaque ne prolongera pas avec l’Inter Milan, qui se retrouve dos au mur et pourrait se résigner à céder son joueur au Paris Saint-Germain afin de récupérer un chèque oscillant entre les 10 et 15 millions d’euros. Lorsque l’on sait que Christophe Galtier déclarait il y a quelques semaines en conférence de presse qu’il n’y aura pas d’arrivées tant qu’il n’y aura pas de départs, la question à se poser est : Le PSG est-il réellement intéressé par Milan Skriniar à l’occasion de ce mercato d’hiver ? En effet, la direction Rouge & Bleu paraît satisfaite de son effectif actuellement, c’est en tous cas ce qu’elle laisse croire avec son discours, et c’est en ce sens que la potentielle arrivée du défenseur de l’Inter Milan peut interroger. Qu’en est-il de cette satisfaction de façade ? Luis Campos et ses équipes auraient finalement décelé des failles dans le secteur défensif ? La réponse est oui, à en croire les derniers échos de la presse qui affirment que le Paris Saint-Germain devrait passer à l’action en cette fin de mercato hivernal.

Mais alors Milan Skriniar pour 15 millions d’euros, est-ce réellement une bonne affaire ? A 27 ans, peut-il réellement être une valeur ajoutée à l’effectif de Christophe Galtier ? Pour imager la réponse à ses questions, Canal Supporters s’est penché sur une infographie comparative dressée par @Amour_Du_Foot entre Marquinhos et la potentielle recrue du Paris Saint-Germain. Une façon de constater, en chiffres, à quel point le défenseur décrié qu’est le Brésilien peut présenter un meilleur bilan que Skriniar.

Reste à savoir pour quelle stratégie optera le PSG dans ce dossier, et comment les supporters et observateurs du club de la capitale analyseront son issue.

Rayan Cherki, l’invité surprise de cet hiver

Si l’opération Rayan Cherki interroge beaucoup autour du PSG, elle répond tout de même à une certaine logique dans la politique sportive menée par la paire Campos – Galtier. En effet, après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton (5M€ + 2M€ en Bonus), c’est le profil du jeune lyonnais qui a été ciblé. Un profil d’ailier, gaucher, capable d’évoluer côté droit afin de rentrer sur son pied gauche. Sur le papier, l’idée peut-être alléchante, surtout quand on connaît les qualités techniques du jeune Gone. Cependant, ce dernier n’est jamais parvenu à s’imposer avec les professionnels de son club formateur, et ce, sous la houlette de différents coachs. A 19 ans, Rayan Cherki peut également être perçu comme un frein à la progression des titis parisiens évoluant dans le secteur offensif (Ismaël Gharbi, Ilyes Housni entre autres). En effet, dans son discours, la direction Rouge & Bleu émettait le souhait de faire davantage de place aux jeunes joueurs formés au PSG, mais les faits diffèrent en se positionnant sur Rayan Cherki.

Une piste avérée puisqu’en s’exprimant à son sujet sur son compte Twitter, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas ne dément pas : « Rayan (Cherki ; NDLR) est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi« , avant de poursuivre concernant ses intentions sur ce dossier : « […] mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout« . Dans l’optique d’atteindre les sommets européens, la piste menant à Rayan Cherki est difficilement compréhensible. Encore une fois, il sera intéressant de voir comment le PSG se comportera dans ce dossier ? Le club de la capitale ira-t-il au bout de l’opération ? Quelle place prendrait Cherki dans le projet des Rouge & Bleu ? A noter que pour s’offrir les services du jeune lyonnais, le Paris Saint-Germain devra s’acquitter d’un chèque avoisinant les 10 millions d’euros.

Malcom en embuscade

En plus de Rayan Cherki, un nouveau nom émane pour l’attaque du PSG, et ce depuis quelques heures. C’est l’ancien des Girondins de Bordeaux, Malcom, qui est associé au club de la capitale. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le Brésilien aurait été proposé au Paris Saint-Germain. Actuellement au Qatar en préparation de la saison avec son club du Zénith Saint-Pétersbourg, Malcom serait apprécié par Luis Campos.

Le fait de correspondre au profil souhaité par la direction du PSG, mais aussi de parler français et connaître le championnat hexagonal, pourrait peser dans la balance en faveur du joueur de 25 ans. Le site Foot Mercato avance que le directeur du football parisien « étudie la piste pour une possible arrivée« . Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg, Malcom avait quitté Bordeaux pour 41 millions d’euros en 2018 pour rejoindre le FC Barcelone, qu’il quittera après une saison afin de s’envoler pour la Russie contre 41 millions d’euros. Le site Transfermarkt estime sa valeur marchande à 24M€ aujourd’hui. Le Brésilien semble se positionner sur le mercato du PSG comme une réelle alternative en cas d’échec dans le dossier Rayan Cherki. Cependant, l’entourage du Brésilien dénonce une « fake news » auprès de nos confrères de L’Equipe. Ces derniers affirment que le club de la capitale reconnaît s’être positionné sur le dossier. Luis Campos aurait mis en stand-by la piste afin de se concentrer sur la priorité que représente Cherki à ses yeux.