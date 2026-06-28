Mercato : Diomande et Akliouche, le PSG pense à un double coup XXL

Ce dimanche soir, RMC a fait le point sur deux dossiers chauds du PSG sur ce mercato estival : Maghnes Akliouche et Yan Diomandé.

C’est un sacré tournant qu’a connu le mercato du Paris Saint-Germain au cours des dernières heures. Luis Campos est sur plusieurs dossiers, que ce soit dans le sens des arrivées, comme celui des départs. Dans cette première catégorie, et comme on vous l’a relayé depuis ce samedi, Maghnes Akliouche s’est nettement rapproché du club de la capitale. La raison ? Le probable départ de Lee Kang-In en direction de l’Atlético de Madrid.

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Ça négocie pour Maghnes Akliouche, la réponse de yan Diomande attendue

RMC nous apporte quelques informations fraiches à ce sujet, ainsi que sur la très alléchante piste Yan Diomande. Pour ce qui est du gaucher de 24 ans de Monaco, les discussions se poursuivent entre les deux clubs, sans qu’un accord n’ait été trouvé pour le moment. Même constat pour les négociations avec l’Atléticopour Lee Kang-In. RMC confirme, par ailleurs, que Maghnes Akliouche veut bel et bien rejoindre les doubles champions d’Europe en titre cet été.

Les envies de Yan Diomande sont, elles, un peu plus floues. Et justement, selon cette même source, le PSG attend de savoir les intentions du phénomène du RB Leipzig avant de prendre sa décision. Pour l’heure, aucune démarche concrète n’a ainsi été effectuée. Mais si l’international ivoirien décide de placer le PSG parmi ses priorités, alors Luis Campos fera tout pour boucler ce dossier, conclut RMC.

Pour rappel, en plus du PSG, Liverpool est très chaud sur la piste Yan Diomande. Les Reds auraient d’ailleurs déjà formulé une offre de 100 millions d’euros au RB Leipzig. Offre balayée par le club allemand. Reste à savoir si Paris est réellement prêt à poser 120 millions d’euros, somme réclamée par le club allemand pour ouvrir la porte à l’ailier de 19 ans.