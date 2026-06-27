Jangeal : C »e n’est pas un adieu, mais un au revoir »

Via une publication Instagram, Mathis Jangeal a annoncé son départ. L’occasion pour lui de faire une très belle déclaration au PSG.

Après Samba Coulibaly, Elijah Ly et Pierre Mounguengue, c’est au tour de Mathis Jangeal de plier bagages. Le milieu de terrain de 18 ans s’est envolé pour le Portugal, à Famalicao, pour signer un contrat de cinq saisons. Forcément, ce départ à un goût amer tant le gaucher a brillé cette saison. Mais sous les conseils de Jorge Mendes, le titi a fait son choix.

À lire aussi : Mercato : la fuite continue au PSG, Coulibaly et Ly vers la Belgique

Mathis Jangeal : « Une partie de mon cœur restera à Paris »

𝗗𝗮 𝗖𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗼 𝗔𝗺𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼 𝗔𝗺𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗱𝗶𝗰̧𝗮̃𝗼



🆕 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗲𝗮𝗹 assina por cinco temporadas



ℹ️ Sabe mais em https://t.co/0MjfykAJv8



⚪️🔵 #amordeperdicao pic.twitter.com/phKP0UbXo3 — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 27, 2026

« Ces années resteront gravées dans ma mémoire. J’ai vécu des moments incroyables, rencontré des personnes exceptionnelles, et porté ce maillot avec fierté à chaque instant, a notamment écrit Mathis Jangeal sur son compte Instagram pour annoncer son départ. Bien sûr, Je n’ai pas toujours été parfait. J’ai commis quelques erreurs en chemin, comme tout le monde, et j’aurais parfois aimé faire certaines choses différemment. Mais une chose n’a jamais changé, mon amour et mon respect pour le Paris Saint-Germain. (…) Le PSG a marqué une partie importante de ma vie et de ma carrière et j’en suis très reconnaissant. Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir. Peu importe où l’avenir me mènera, une partie de mon cœur restera toujours à Paris. »