Mercato : le PSG passe à l’action pour Bouaddi et Akliouche

Selon Fabrizio Romano, le PSG s’active pour Maghnes Akliouche et Ayyoub Bouaddi. Avec une très grosse accélération pour le premier cité.

Le mercato du Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle phase. Plusieurs départs actés et de premiers contacts concrets pour remplacer les futurs partants. Lee Kang-In pourrait, par exemple, être remplacé par Maghnes Akliouche, comme les rumeurs l’affirment depuis un moment. Et une grosse confirmation est tombée à ce sujet il y a quelques minutes.

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Le PSG favori pour Maghnes Akliouche, Ayyoub Bouaddi également contacté

En effet, le PSG serait désormais en pole position dans le dossier Maghes Akliouche avec une belle avance prise sur les clubs de Premier League, nous apprend Fabrizio Romano. Mieux, le spécialiste mercato indique qu’une offre pourrait rapidement arriver sur le bureau des décideurs monégasques. Eux attendent les premières proposition alors qu’une somme de 50 milions d’euros est évoquée depuis un petit moment déjà.

Fabrizio Romano a également donné des informations sur Ayyoub Bouaddi. Selon lui, le PSG a bien pris contact avec l’entourage du milieu de terrain marocain de 18 ans. Le but ? Comprendre sa situation durant ce mercato estival. Fabrizio Romano tempère toutefois : il n’est pas une priorité à l’heure actuelle, à l’inverse de Maghnes Akliouche.

Pour rappel, le LOSC attendrait pas moins de 80 millions d’euros pour vendre Ayyoub Bouaddi. Si mouvement il y a dans ce dossier, ce sera donc très certainement bien plus loin dans ce mercato. À l’inverse, Maghnes Akliouche, lui, se rapproche de la capitale française d’un coup. Rien de bien étonnant avec la vente de Lee Kang-In à l’Atlético qui arrive dans sa phase finale.