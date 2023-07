Mercato – El Chadaille Bitshiabu a passé sa visite médicale

El Chadaille Bitshiabu est de plus en plus proche de quitter le PSG et rejoindre le RB Leipzig. Il ne lui manquerait plus qu’à signer son contrat.

Après avoir beaucoup recruté, le PSG compte désormais dégraisser son effectif. Dans les prochaines heures, il devrait voir l’un de ses titis quitter définitivement son club formateur. Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert d’El Chadaille Bitshiabu à Leipzig devrait se concrétiser ces prochaines heures. Comme expliqué plus tôt dans la journée, le défenseur central (18 ans) est en Allemagne afin de finaliser son arrivée en Bundesliga.

Il va signer jusqu’en juin 2028 avec Leipzig

Selon les informations de Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, le titi du PSG était ce lundi à Leipzig afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature. Il signera ensuite son contrat de cinq ans avec le club allemand. Il sera donc lié avec le troisième du dernier championnat allemand jusqu’au 30 juin 2028. Pour rappel, le transfert va rapporter au minimum 15 millions d’euros au PSG. Un montant qui pourrait monter jusqu’à 20 millions d’euros si tous les bonus sont atteints. Après avoir signé son premier contrat professionnel le 29 juillet 2021, El Chadaille Bitshiabu a joué 19 matches toutes compétitions confondues avec son club formateur.