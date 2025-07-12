Mercato – Fenerbahçe va tenter de rapidement s’offrir Skriniar et Asensio

Le mercato estival du PSG n’a pas encore décollé. Mais cela pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Fenerbahçe aimerait rapidement s’offrir Milan Skriniar et Marco Asensio.

Demain soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG jouera son 65e et dernier match de la saison 2024-2025 avec la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. Après cette rencontre, le mercato parisien que ce soit du côté des arrivées comme des départs, devrait s’accélérer. Plusieurs joueurs prêtés n’ont pas convaincu et reviendront temporairement au PSG. C’est le cas de Marco Asensio.

Des négociations vont se poursuivent la semaine prochaine

Prêté à Aston Villa en deuxième partie de saison, l’international espagnol, malgré 21 matches toutes compétitions confondues pour huit buts et une passe décisive, n’a pas été conservé par le club anglais. Malgré cela, l’ancien du Real Madrid attise les convoitises. Ces derniers jours, on parlait d’un accord entre le PSG et Fenerbahçe pour le transfert de Marco Asensio. Il ne manquait plus que l’accord du joueur. Ce samedi, Fabrizio Romano indique que les dirigeants turcs vont désormais se concentrer sur un double transfert avec le PSG dès la semaine prochaine. Des nouvelles négociations doivent en effet avoir lieu entre toutes les parties afin de trouver un accord définitif pour le transfert d’Asensio au sein du club stambouliote. En plus d’Asensio, Fenerbahçe aimerait aussi conclure le transfert de Milan Skriniar. Prêté cette saison au club turc, l’international slovaque a convaincu ses dirigeants de le conserver. Des négociations dans ce sens vont se poursuivre avec le PSG. Le joueur veut également revenir, conclut Fabrizio Romano.