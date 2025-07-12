Talk CS – À un match de la LÉGENDE !! Le PSG doit-il craindre Chelsea ?

Après avoir largement dominé le Real Madrid en demi-finale (4-0), le PSG retrouve Chelsea en finale demain pour tenter de soulever la Coupe du monde des clubs.

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique. Le club de la capitale a en effet remporté toutes les compétitions possibles en France (Trophée des champions, Coupe de France et Ligue 1) mais également sa toute première Ligue des champions après un parcours épique et une finale durant laquelle il a surclassé l’Inter Milan (5-0). Demain soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG peut encore un peu plus entrer dans l’histoire en remportant la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs. Pour cela, il faudra se défaire de Chelsea. Ainsi, à l’occasion du dernier Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se sont penchés sur cette finale en approche et sur l’adversaire, donc il faudra se méfier. À un match de la LÉGENDE !! Le PSG doit-il craindre Chelsea ? Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.