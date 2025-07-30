Mercato : La Juventus Turin veut compter sur Randal Kolo Muani rapidement

Dans le sens des départs au PSG, le dossier Randal Kolo Muani occupe grandement les esprits des dirigeants parisiens. L’attaquant français est sur les tablettes de la Juventus Turin, qui continue de négocier avec les dirigeants parisiens.

S’il n’entrait définitivement plus dans les plans de Luis Enrique, c’est du côté de la Juventus Turin que Randal Kolo Muani a trouvé du temps de jeu. En effet, pour la seconde partie de saison 2024 / 2025, l’attaquant français a rejoint le club de la Vieille Dame en prêt, l’occasion pour lui de disputer toutes compétitions confondues 22 matchs, pour 10 buts et 3 passes décisives. Si le prêt est dans l’ensemble convaincant, les dirigeants turinois ont fait de Randal Kolo Muani une cible prioritaire pour renforcer leur attaquant, sous l’impulsion de leur coach, Igor Tudor. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, le technicien croate espérerait pouvoir compter sur le joueur sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028 dès ce samedi pour une mise au vert prévue en Allemagne pour la Juventus Turin. Si la volonté est réciproque entre le joueur et le club italien, les positions entre dirigeants transalpins et parisiens restent éloignées. En effet, si les champions d’Europe attendent 45/50M€, la Juve met sur la table un prêt avec option d’achat ou obligation pas facile à atteindre.

Gazzetta : Igor Tudor aimerait pouvoir compter sur Randal Kolo Muani dès samedi et la mise au vert en Allemagne. Les négociations entre la Juve et le #PSG se poursuivent, mais les positions restent distantes : la demande reste de 45-50M, l'offre est un prêt avec option d'achat ou… pic.twitter.com/YAAhhgJOxI — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 30, 2025 X : @Guillaumemp

Le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, y va de ses informations également. Ce dernier confirme la possibilité d’un transfert sec ou d’une option d’achat obligatoire plutôt que le simple prêt avec option d’achat. Il est également souligné dans les informations de Fabrizio Romano, que Randal Kolo Muani ne veut que la Juventus Turin, malgré les différents appels en provenance de la Premier League. Les pourparlers se poursuivent entre les dirigeants des deux clubs.