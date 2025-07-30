PSG / Tottenham : La Supercoupe d’Europe, un rendez-vous pour Joao Neves malgré un rouge ?

Malgré un carton rouge face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des Clubs, Joao Neves, le milieu de terrain du PSG, pourrait bel et bien fouler la pelouse lors de la Supercoupe d’Europe. Un imbroglio réglementaire qui pourrait faire les affaires du club de la capitale.

Le carton rouge direct de Joao Neves lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea a laissé planer un doute sur sa participation aux premières échéances de la saison avec le Paris Saint-Germain. Logiquement, une expulsion implique une suspension. Cependant, les subtilités du règlement de la FIFA, l’instance organisatrice de la Coupe du Monde des Clubs, pourraient finalement favoriser le jeune international portugais et le club de la capitale.

La Supercoupe d’Europe, distincte de la Coupe du Monde des Clubs ?

L’article 74 du code disciplinaire de la FIFA, qui régit la Coupe du Monde des Clubs, est au cœur du débat. Il stipule que « les sanctions sont limitées à la compétition concernée, sauf décision contraire de l’instance« . En d’autres termes, une suspension infligée lors de la Coupe du Monde des Clubs n’est pas systématiquement reportée aux autres compétitions, y compris celles organisées par l’UEFA comme la Supercoupe d’Europe.

Des précédents ont montré que la FIFA peut considérer au cas par cas. Pour Joao Neves, cela signifie qu’il y a de fortes chances qu’il soit éligible pour jouer la Supercoupe d’Europe si le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, doit y affronter le vainqueur de l’Europa League. L’absence de rapport complémentaire des arbitres après la finale de la Coupe du Monde des Clubs renforce cette hypothèse. En effet, selon les informations du Parisien, « le PSG n’a reçu aucune information contraire de l’UEFA« . Les supporters parisiens et le staff attendent avec impatience une clarification officielle de l’UEFA, qui gère la Supercoupe d’Europe. Si cette interprétation se confirme, la présence de Joao Neves serait un atout considérable pour le PSG dès ce premier rendez-vous européen de la saison.