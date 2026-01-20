[Winamax] Sporting / PSG – Les forces et faiblesses des deux équipes

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting CP à Lisbonne avec pour ambition de faire un pas supplémentaire pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des champions.

Le PSG retrouve la Ligue des champions. À l’occasion de la septième journée de la phase de ligue, le champion d’Europe en titre se déplace sur la pelouse du Sporting CP ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). Actuellement troisième au classement, le club parisien peut conforter sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Avant cette rencontre capitale, focus sur les forces et les faiblesses des deux équipes, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

Conforter sa place dans le top 8

Après un match nul frustrant sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) le 10 décembre dernier, le PSG a grillé un joker dans sa quête d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Troisième du classement de cette phase de ligue, le club de la capitale n’aura pas le droit à l’erreur face au Sporting CP. En effet, seuls trois points séparent les Rouge & Bleu (3e, 13 pts) de leur adversaire (14e, 10 pts) dans une lutte qui s’annoncera acharnée pour le top 8. Mais cette saison, à l’extérieur, l’équipe de Luis Enrique n’a pas connu la défaite (deux victoires et un nul).

Ousmane Dembélé retrouve son efficacité

Comme la saison passée à la même période, Ousmane Dembélé a retrouvé son sens du but. Auteur de cinq buts lors de ses cinq derniers matchs avec le PSG, le Ballon d’Or 2025 retrouve son efficacité devant les cages adverses, à l’image de son magnifique doublé face au LOSC (3-0). Mais plus important encore, le numéro 10 parisien retrouve aussi des sensations dans son rôle de leader de jeu. Face à Lille, en première période, l’international français avait touché 68 ballons et réussi 90% de ses passes. Une bonne nouvelle dans cette période charnière de la saison. Si Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas affiché un niveau convaincant en Ligue 1, l’odeur de la Ligue des champions a tendance à les transcender. Autre bonne nouvelle : le but inscrit par Bradley Barcola face à Lille. En manque de confiance ces derniers temps, son dernier but remontait au 22 novembre dernier. L’ancien Lyonnais a retrouvé le chemin des filets, en espérant une confirmation à Lisbonne.

Le retour d’un contre-pressing efficace

La rencontre face au LOSC a permis de revoir certaines séquences qui ont fait le succès parisien de la saison passée. Les trois buts inscrits vendredi dernier sont venus d’un contre-pressing efficace de la part des joueurs. Un aspect du jeu non-négociable aux yeux de Luis Enrique, comme en atteste sa colère envers Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué contre Lille. Le calendrier allégé, suite à l’élimination en Coupe de France, pourrait permettre aux joueurs parisiens de retrouver une meilleure condition physique au fil des semaines. Véritable chef d’orchestre de cette équipe, Vitinha est également un excellent distributeur de caviars : il a déjà délivré 10 passes décisives cette saison (pour 5 buts), une véritable performance de la part du Portugais.

Une défense fragile et un milieu moins impactant

Si le succès probant face à Lille a permis d’emmagasiner de la confiance avant d’affronter le Sporting CP, le PSG affiche tout de même quelques lacunes en défense. En effet, en 2026, les quatre buts encaissés proviennent directement d’erreurs individuelles des Parisiens : deux penaltys concédés (Illia Zabarnyi face au Paris FC en Ligue 1 et Lucas Chevalier contre l’OM lors du Trophée des champions), un but contre son camp de Willian Pacho et une perte de balle de Nuno Mendes ayant entraîné le but du PFC en Coupe de France. De plus, le milieu de terrain parisien est moins souverain depuis quelques semaines. Si Vitinha parvient à surnager dans cette équipe, Fabian Ruiz et Senny Mayulu connaissent un vrai creux physique, tandis que João Neves manquera la rencontre face au club portugais pour cause de gêne musculaire. La faible profondeur de banc (sept absents au total) pourrait obliger Luis Enrique à retenter son coup tactique gagnant de la seconde période face au LOSC, en repositionnant Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu et en alignant une défense à trois avec Illia Zabarnyi, Marquinhos et Willian Pacho.

Le Sporting, une équipe difficile à manier

Quatorzième du classement, le Sporting CP peut encore viser une place dans le top 8 de la Ligue des champions. Avec un bilan de trois victoires, un nul et deux défaites, le club portugais s’est imposé lors de toutes ses rencontres à domicile : face à l’Olympique de Marseille (2-1), au Kaïrat Almaty (4-1) et au Club Bruges (3-0). Les Leões ont également obtenu le point du match nul sur la pelouse de la Juventus (1-1) puis se sont inclinés contre le Napoli (2-1) et le Bayern Munich (3-1) à l’extérieur. Face aux Bavarois, ils avaient même ouvert le score au retour des vestiaires, avant le réveil des Allemands. La formation portugaise réalise une saison solide, aussi bien en championnat (2e) qu’en Ligue des champions.

Luis Suárez, buteur prolifique

L’entraîneur portugais peut s’appuyer sur son attaquant en grande forme, Luis Suárez (20 buts et 6 passes décisives cette saison), ainsi que sur le retour de l’international mozambicain Geny Catamo, auteur d’un doublé lors du dernier match contre Casa Pia (3-0). En revanche, le Sporting CP devra composer sans son capitaine Morten Hjulmand, suspendu, tandis que le défenseur ivoirien Ousmane Diomandé est incertain pour cette rencontre. Face à Casa Pia, Rui Borges avait dû composer sans neuf joueurs, dont sept pour cause de blessure (Ousmane Diomandé, Salvador Blopa, Pedro Gonçalves, Fotis Ioannidis, Eduardo Quaresma, Nuno Santos et Geovany Quenda). Une hécatombe de blessures qui pourrait profiter au PSG.

