Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 28 janvier 2023. Les avancées sur les dossiers Malcom et Milan Skriniar, Keylor Navas veut rejoindre Nottingham Forest, la différence entre le Achraf Hakimi en club et celui de la sélection, les Féminines du PSG s’installeront aussi à Poissy.

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la fin de mercato du PSG dans le sens des arrivées. À trois jours de la fermeture du marché hivernal, le board parisien travaille essentiellement sur l’arrivée d’un élément offensif, suite au départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton. En ce sens, Luis Campos avait pour objectif de recruter le joueur de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki. Le milieu offensif de 19 ans répond aux besoins identifiés par le staff, mais « l’OL continuait ces dernières heures à se montrer déterminer à conserver son joueur, malgré une troisième approche officielle parisienne et un montant approchant les 20M€, bonus compris », rapporte L’E. Face à la difficulté de ce dossier, le conseiller football des Rouge & Bleu compte revenir à la charge l’été prochain et aurait ainsi jeté son dévolu sur un autre dossier, celui menant à l’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Malcom. Auteur d’une belle saison statistiques avec le club russe (15 buts et 7 passes décisives en 23 matches), l’attaquant de 25 ans « était déjà dans les petits papiers parisiens en début de mercato. » Ce vendredi, le club parisien réfléchissait encore à la manière de formuler son offre, soit un prêt sec, un prêt avec option d’achat ou un achat immédiat, même si la dernière option semble compliquée au vue des finances restreintes du club cet hiver. « Idéalement, Paris bouclerait une arrivée de Malcom en prêt, avec une option d’achat non obligatoire, pour se laisser l’espoir de faire Rayan Cherki dans quelques mois », note L’Equipe.

De plus, cet argent pourrait finalement permettre de financer une possible arrivée de Milan Skriniar dès cet hiver. Si selon L’Equipe, le joueur de l’Inter aurait donné son accord oral pour rejoindre le club à l’été 2023, « il n’a pas encore signé son contrat et Paris préfère se prémunir d’un éventuel retournement de situation » avec l’arrivée de Manchester United dans le dossier. Mais cela ne semble pas être la raison principale du club parisien d’avancer dans le recrutement du Slovaque lors des prochains jours. « Tenter de faire signer le capitaine de sa sélection dès janvier fait partie de la stratégie parisienne établi après le mercato estival. » Une offre estimée entre 10-15M€ doit être formulée dans les derniers jours du mercato afin de réaliser le coup parfait. Pour cela, l’enveloppe mercato a augmenté en passant d’environ 30M€ au lieu des 10-15M€ initialement prévus pour ce marché des transferts.

🚨 | Confirmation de @LeMechenoua , Nasser Al-Khelaifi négocie directement pour Milan Skriniar ⏳🇸🇰 pic.twitter.com/cYKMVG4fm7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 27, 2023

Le quotidien sportif évoque aussi le futur centre d’entraînement des Féminines du PSG. Actuellement à Bougival, les Parisiennes s’installeront finalement à Poissy en 2024 dans le futur Training Center des Rouge & Bleu. L’arrivée est prévue pour janvier 2024, soit six mois après l’installation de l’équipe première. Initialement, elles devaient prendre la place des garçons au Camp des Loges. Mais le centre d’entraînement situé à Saint-Germain-en-Laye ne sera pas complètement abandonné. En effet, la section féminine devrait y disputer ses matches de championnat et même peut-être certaines rencontres de Ligue des champions, de même que les U19 avec la Youth League. « Pour ce faire, le PSG envisage, en accord avec la municipalité, de procéder à une profonde rénovation du stade Georges-Lefèvre. Les travaux consisterait à moderniser les vestiaires, la tribune existante mais aussi l’éclairage. Une deuxième tribune serait ainsi construite », assure L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque la différence entre le Achraf Hakimi du PSG et celui de la sélection marocaine. Epoustouflant avec les Lions de l’Atlas, le latéral droit n’affiche pas la même régularité sous le maillot parisien. Après une Coupe du monde réussie avec le Maroc avec une demi-finale à la clé, le joueur de 24 ans a été distingué aux « Joy Awards », cérémonie qui récompense les personnalités du monde arabe. Et il a été élu meilleur sportif de l’année. S’il a brillé en sélection, son rendement en club a été moins impactant lors de la première partie de saison. En conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à le défendre, tout en rappelant la marge de progression du joueur : « J’ai regardé attentivement ses prestations avec l’équipe nationale. Il sait et je sais qu’il peut faire encore mieux. Il a la tête à la compétition. Je suis sûr qu’on aura un Achraf de très haut niveau sur la deuxième partie. » Preuve que l’ancien de l’Inter n’exploite pas encore son plein potentiel chez les Rouge & Bleu. Recruté à l’été 2021 pour un montant de 60M€, il est arrivé avec le statut d’un des meilleurs latéraux d’Europe. Mais, « pour nombre d’observateurs, il n’a toutefois pas encore (re) trouvé la régularité et l’influence qui étaient siennes lors de ses saisons de référence à Dortmund, lors de l’exercice 2019-2020 et l’année suivante lors de son exil vers l’Inter Milan », note LP.

En sélection, Achraf Hakimi ne possède ni le même statut ni le même rôle qu’au PSG. « Au Maroc, Achraf occupe un rôle de leader, c’est un cadre de l’équipe. Ce n’est pas péjoratif de dire qu’à Paris, il y a des joueurs au-dessus de lui dans ce domaine et que ça joue peut-être sur la confiance ou le mental (…) Achraf a de telles qualités quand il part de loin, qu’il a de l’espace, qu’on lui offrait une très grande liberté dans l’animation offensive. Mais du coup, on ne pouvait avoir la même exigence sur le plan défensif, il fallait que les autres essayent de compenser », explique Stéphane Gilli, l’ancien adjoint de Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc entre 2019 et 2022. Un schéma compliqué à reproduire chez les Rouge & Bleu où les statuts des joueurs sont différents et où l’organisation tactique ne lui permet pas de donner la pleine mesure de son talent.

Enfin, le quotidien francilien fait le point sur l’avenir de Keylor Navas. Doublure de Gigio Donnarumma cette saison, le Costaricien souhaite quitter le club de la capitale cet hiver. Et il envisage sérieusement de rejoindre la Premier League, suite à l’intérêt prononcé de Nottingham Forest. « Le Costaricien a donné son accord pour rejoindre le promu et son intention est d’être transféré. » Un départ en Angleterre répondrait au désir du portier de retrouver une place de titulaire dans l’un des cinq grands championnats européens. « Dans l’entourage du joueur, on fait preuve d’un optimisme prudent quant à la conclusion de ce dossier alors que les discussions entre le PSG et Nottingham Forest se poursuivaient ces dernières heures », précise Le Parisien. Avec une valeur marchande estimée à 5M€, c’est surtout les émoluments de Keylor Navas, émargeant à 12M€ par an, qui sera l’un des enjeux des échanges entre les différentes parties. En conférence de presse, Christophe Galtier a précisé qu’il sera à l’écoute de l’international costaricien, titulaire à seulement deux reprises lors des matches de Coupe de France : « Keylor est un grand compétiteur, il est exemplaire sur le travail depuis le début de la saison (…) Il y a aussi ce que lui ressent. La direction sportive est très à l’écoute de ce que veut faire Keylor. Mais au regard du bonhomme et de sa carrière, on doit le respecter et l’écouter. Aujourd’hui, aucune décision n’a été prise concernant son avenir mais on verra ce qu’il se passera dans quatre jours. »