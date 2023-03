Mercato : Le PSG s’intéresse à une pépite croate

Si sur le plan sportif cette fin de saison du PSG risque d’être longue, c’est du côté du mercato que l’animation aura lieu. A quatre mois de l’ouverture du marché des transferts d’été, des noms se détachent déjà et Luka Vuskovic en fait partie.

Le conseiller du football du PSG, Luis Campos, se serait mis sur les traces de jeunes potentiels du Vieux Continent. Ce qui l’emmène sur la piste de Luka Vuskovic selon nos confrères de L’Equipe. Un défenseur central de seulement 16 ans évoluant déjà avec les professionnels avec Hajduk Split, en D1 croate. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2026, Vuskovic est un droitier d’1m93 ayant disputé depuis le début de la saison 22 rencontres (TCC, dont en catégorie jeune) et inscrit 9 buts. En sélection nationale, il évolue pour le moment avec les U17 de la Croatie, depuis le mois d’octobre dernier, catégorie avec laquelle il a disputé 4 matchs et inscrit 1 but. Tout cela pousse donc Luis Campos a tenté de le faire signer au Paris Saint-Germain dès cet été afin de le prêter une saison supplémentaire à son club du Hadjuk Split et le récupérer sous les cieux parisiens à l’âge de 17 ans.

Luka Vuskovic (Image : BILD)

Une sérieuse concurrence

Cependant, Luis Campos devra faire face dans ce dossier à une sérieuse concurrence. En plus de différents clubs allemands qui seraient intéressés, un club de Premier League aurait d’ores et déjà posé une offre sur la table. En effet, L’Equipe affirme que Manchester City serait prêt à débourser 12 millions d’euros bonus inclus pour s’attacher les services de Luka Vuskovic. Une somme qui illustre le potentiel pour un jeune joueur de 16 ans.