Mercato – Semaine décisive dans le dossier Kolo Muani ?

Randal Kolo Muani est l’un des dossiers qui agite le mercato du PSG. Pisté par la Juventus, le dossier de l’attaquant pourrait toucher à sa fin cette semaine.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani avait très peu joué avec le PSG lors de la première partie de saison 2024-2025 (14 matches, deux buts, une passe décisive). Lors du mercato hivernal, afin de retrouver un temps de jeu régulier, il avait été prêté six mois sans option d’achat à la Juventus Turin. En Italie, l’attaquant a retrouvé des couleurs. Il a participé à 21 matches toutes compétitions confondues pour dix réalisations et trois offrandes. Des performances qui ont convaincu le club italien, qui souhaite le conserver. Mais depuis plusieurs semaines, le PSG et la Juventus n’arrivent pas à tomber d’accord pour le retour de l’international français chez la Vieille Dame.

La Juventus pourrait accepter une obligation d’achat dans le prêt avec certaines conditions

Si le PSG aimerait un transfert définitif à hauteur de 50 millions d’euros, il ne serait pas contre un nouveau prêt, mais cette fois-ci avec une obligation d’achat. De son côté, la Juventus souhaiterait une option d’achat dans ce nouveau prêt. Ce lundi matin, dans son édition du jour, le Corriere dello Sport évoque ce dossier. Et selon le quotidien sportif transalpin, cette semaine pourrait être décisive. Le club italien aimerait en effet pouvoir compter sur Randal Kolo Muani pour son stage de préparation en Allemagne qui débute samedi. Le Corriere explique que du côté du joueur, on priorise un retour à la Juve et qu’il n’a pour le moment pas répondu aux sollicitations venues de Chelsea, Manchester United ou Newcastle. Ces trois clubs pourraient répondre aux exigences du PSG dans le dossier de l’international français, assure le quotidien sportif italien. En ce qui concerne la Juventus, les négociations se sont poursuivies ce week-end avec le PSG et devraient devenir plus intensives à partir d’aujourd’hui. Les deux clubs sont encore en désaccord sur les modalités d’un possible prêt. Le PSG veut une obligation d’achat, la Juve une option. Mais selon le Corriere dello Sport, les dirigeants turinois pourraient entendre l’idée d’une obligation d’achat si cette dernière est rattachée à des objectifs, comme une qualification en Ligue des champions la saison prochaine ou un nombre de matches joués par Randal Kolo Muani. De son côté, le PSG vise à avoir une certitude plus immédiate du futur achat avec des conditions plus faciles à atteindre, qui peuvent se concrétiser rapidement sans attendre la fin de la saison. Damien Comolli, nouveau patron de la Juventus, « pourrait attirer le PSG en augmentant le montant du prêt payant, montrant ainsi clairement sa volonté de conclure un contrat définitif. Par conséquent, des négociations sont en cours concernant le montant du rachat », conclut le Corriere.

De son côté, la Gazzetta dello Sport explique que Damien Comolli aimerait conclure le retour de Randal Kolo Muani dans les 48 prochaines heures. Il proposerait un prêt payant de 10 millions d’euros avec une option d’achat entre 40 et 45 millions d’euros. Cette dernière pourrait se transformer en obligation d’achat sous certaines conditions, comme la qualification de la Juventus en Ligue des champions la saison prochaine ou un nombre de matches joués par Randal Kolo Muani la saison prochaine. Les dirigeants turinois comptent accélérer dans ce dossier en raison de l’intérêt de Manchester United pour l’international français et du fait que la Juve part en stage en Allemagne samedi et aimerait pouvoir y amener l’ancien nantais.