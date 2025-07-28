Mahrez voit des similitudes entre le PSG de Luis Enrique et le City de Guardiola

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a proposé un très beau jeu collectif. Riyad Mahrez a comparé le PSG au Manchester City de Pep Guardiola d’il y a 3-4 ans.

Le PSG a réalisé la meilleure saison de son histoire. Vainqueur de tous les trophées nationaux (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions), il a inscrit la Ligue des champions à son palmarès en surclassant l’Inter Milan en finale (5-0) après une phase à élimination directe de haut vol. Le jeu proposé par les joueurs de Luis Enrique a été souligné partout dans le monde. Ancien joueur de Manchester City, Riyad Mahrez estime que le PSG est au niveau du Manchester City de Pep Guardiola lorsqu’il y jouait.

« Le PSG, ce sont des tueurs«

« Le PSG, les mecs, ils courent partout. Tu ne peux pas ne pas courir et gagner. (…) Le PSG me fait penser à quand on était à City, à notre époque, il y a trois ou quatre ans, quand on jouait sans attaquant. Quand on jouait sans attaquant, il fallait venir nous chercher. Cela me fait penser un peu à notre équipe d’avant. Mettre de l’intensité, techniquement propre, les mecs, ce sont des tueurs, ils courent partout, lance Riyad Mahrez dans une interview accordée au Media Carré. Après, tu as Ousmane qui est en feu, tu as les autres joueurs qui font la différence, donc il faut un peu de tout. Luis Enrique, c’est comme Pep, c’est la même école. C’est bien, je suis content pour eux quand même. Pas fan du PSG quand j’étais petit ? Non, j’ai toujours préféré Marseille, j’étais un amoureux de Marseille, mais je n’ai jamais rien eu contre le PSG. Je suis un mec de Paris quand même. Je suis né à Paris, j’ai grandi à Paris. Je ne peux pas cracher dans la soupe. C’est un club que j’aime bien regarder, il y a eu des super joueurs qui y ont joué. J’ai joué contre eux à plusieurs reprises. On les a tapés deux trois fois (rire !) mais c’est un club que j’aime bien aussi. »