Revue de Presse PSG : Kimpembe, Mbappé, Messi, 3-5-2…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 28 février 2023. La saison noire de Presnel Kimpembe, le 3-5-2 peut-il durer dans le temps, Kylian Mbappé leader du PSG sur et en dehors du terrain, Lionel Messi lauréat du trophée The Best.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la saison très compliquée de Presnel Kimpembe. Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit face à l’Olympique de Marseille, le défenseur du PSG ne pourra plus rejouer cette saison. Le Titi traverse la période la plus sombre de sa carrière et sera absent au moins jusqu’à l’automne. « Une absence marquante au sein d’un effectif parisien où il est très populaire et qui intervient dans une période déjà sombre pour le Français. » Car en effet, l’international français souffrait déjà au tendon en octobre 2022. Une douleur qu’il ressentait régulièrement depuis quatre à cinq saisons et qu’il traitait par des soins spécifiques, rapporte L’E. Il a ainsi dû renoncer à participer à la Coupe du monde 2022 malgré ses efforts et les soins intenses pour disputer cette compétition avec l’équipe de France. « À ce moment-là, il renonce parce qu’il a Samuel Umtiti (qui avait joué malgré un problème à un genou à la Coupe du monde 2018) en tête et qu’il ne veut pas hypothéquer sa carrière en ayant une grosse blessure. Il veut éviter ce qui lui arrive aujourd’hui », souffle-t-on dans l’entourage du PSG.

Puis, le principal concerné l’a clairement exprimé en privé. Il rejouera que lorsqu’il ne ressentira plus de douleurs au tendon d’Achille. « Des semaines mises à profit par le défenseur, en dehors des terrains, pour reconfigurer son entourage, multiplier les initiatives pour son association Strong3r, réfléchir sur son avenir en club et mettre du liant entre les sensibilités du vestiaire parisien. Un agenda émotionnellement chargé », assure L’E. Après plusieurs mois à soigner sa blessure, Presnel Kimpembe reprend en douceur avec une entrée en jeu face à l’AS Monaco (3-1) le 11 février dernier, puis une titularisation contre le LOSC (4-3) huit jours plus tard. Pourtant, jusqu’à sa rechute, tous les signaux étaient au vert pour sa reprise à la compétition. Mais la cause de cette grave blessure est peut-être à trouver ailleurs : « Il a joué, aidé l’équipe depuis des années dans des périodes où, musculairement, il était parfois fragilisé. Il a un style de jeu très intense. Avec un engagement total. Il ne s’est jamais protégé. Est-ce qu’il le paie aujourd’hui ? », se demande-t-on dans l’entourage du club.

À 27 ans, le champion du Monde 2018 fera face au plus grand défi de sa carrière : revenir à son meilleur niveau. Reste aussi à connaître l’attitude du PSG avec son joueur, dont le contrat arrive à échéance en juin 2024. « Alors que des échanges avaient déjà eu lieu pour prolonger son contrat – et que Kimpembe n’était pas particulièrement demandeur d’un long bail -, le PSG lui proposera bien de poursuivre. Mais à quelles conditions ? », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif se demande si le schéma de jeu en 3-5-2 peut être durable au PSG. Si ce système a été une réussite face à l’Olympique de Marseille (0-3), plusieurs questions peuvent se poser. Pourtant, le club de la capitale a livré sa prestation la plus aboutie de la saison dans ce schéma avec « de la maîtrise, de l’équilibre, de l’allant et un plan de jeu efficace. » La blessure de Presnel Kimpembe, le seul gaucher parmi les défenseurs centraux, aurait pu être un problème pour Christophe Galtier en raison d’une profondeur de banc quasi inexistante dans ce secteur de jeu. Avec le replacement de Danilo Pereira dans l’axe, il ne reste plus que les solutions Nordi Mukiele et El Chadaille Bitshiabu, ou aller chercher un autre jeune chez les U19 avec Younes el-Hannach (18 ans). Mais pour mettre en place ce système en 3-5-2, Christophe Galtier a pu compter sur le retour de ses pistons. « Les performances de Mukiele à droite, de Nuno Mendes à gauche, et le retour prévu d’Achraf Hakimi contre Nantes, samedi, vont permettre au club de la capitale de continuer à peaufiner ce système », estime L’E.

L’autre problématique de ce 3-5-2 sur le long terme est de mettre l’un des membres de la MNM sur le banc. Et ce débat tourne essentiellement autour de Lionel Messi et Neymar Jr, tant Kylian Mbappé est un rouage indispensable dans ce PSG. « Sous l’ère Mauricio Pochettino, il fut à plusieurs reprises envisagé en interne d’envoyer sur le banc le Brésilien pour le piquer, parce qu’il n’était pas au niveau. Mais le technicien argentin n’a jamais osé. » Mais pour Christophe Galtier, ce type de joueur peut faire tourner à n’importe quel moment une rencontre et il a toujours aligné les trois offensifs ensemble lorsqu’ils étaient disponibles. S’il décide de s’en passer d’un, « il lui faudra faire preuve du plus grand tact pour gérer l’ego du déçu. »

Enfin, l’autre problématique se situe sur le type d’adversaire qui fera face au PSG dans ce système en 3-5-2. Dimanche, les Rouge & Bleu sont tombés sur une équipe de l’OM qui jouait haut et pressait. Mais qu’en sera-t-il face à un bloc plus bas où la présence d’un troisième créatif sera peut-être plus important qu’un troisième milieu de terrain défensif. « Paris doit-il se priver d’un Neymar ou d’un Messi qui, d’un coup de patte, sont capables de gestes uniques à n’importe quel moment, à l’image du coup franc de la Pulga contre Lille (4-3) après 90 minutes transparentes ? » Mais pour le moment, Christophe Galtier peut s’appuyer sur ce qu’il a vu face au Stade Vélodrome afin de préparer au mieux le rendez-vous contre le Bayern Munich le 8 mars prochain.

De son côté, Le Parisien revient sur le rôle très important de Kylian Mbappé au PSG et en équipe de France. Le numéro 7 des Rouge & Bleu montre son côté leader aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Si sa vitesse et sa prise d’espaces sont des éléments importants dans l’effectif actuel du PSG, l’international français « s’affirme chaque jour un peu plus comme un joueur hors-norme. » En plus de ses nombreux buts, le joueur de 24 ans est également un passeur hors-pair, comme en atteste sa passe décisive pour Lionel Messi dimanche dernier, faisant de lui un attaquant total. Mais les buts restent le point fort du Français, lui qui « refroidit toutes les défenses par la variété de ses appels, déconcerte par ses feintes renouvelées, use par ses mouvements incessants. » Même face à des équipes qui ferment davantage le jeu, Kylian Mbappé arrive toujours à trouver la faille. Au final, il n’y a que le jeu de tête qui laisse à désirer (seulement 4 buts sur ses 200 au PSG). À ce jour, le natif de Paris est le meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations en 21 rencontres disputées. Il a notamment terminé à la tête du classement des meilleurs buteurs à la Coupe du monde 2022 avec 8 buts inscrits durant la compétition.

Mais Kylian Mbappé a également un rôle très important en dehors du terrain. Même s’il ne porte pas le brassard de capitaine, l’attaquant parisien fait partie des quatre vice-capitaines de l’équipe avec Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Sergio Ramos, qui sont régulièrement consultés sur les questions autour de la vie de groupe. « Le co-meilleur buteur de l’histoire du club n’a pas besoin du petit morceau de tissu pour faire passer les messages, prendre ses responsabilités et motiver les troupes quand il le faut. À l’instar d’un Presnel Kimpembe, ses prises de parole auprès de ses partenaires sont naturelles et sa voix porte », rapporte LP. À seulement 24 ans, Kylian Mbappé a la légitimé d’occuper ce rôle de par son caractère, son expérience et ses prestations sur le terrain. Un rôle de patron qu’il a démontré lors de son entrée en jeu tonitruante face au Bayern Munich et lors de ses performances face au LOSC et l’Olympique de Marseille, avec deux doublés au compteur. « Il ne force pas, il prend la parole de plus en plus naturellement. C’est dans sa personnalité. Et puis il montre l’exemple au quotidien, alors les messages qu’il délivre ont forcément du sens », confie un proche du groupe.

Et l’attaquant du PSG est également un patron tout-terrain en équipe de France. Déjà vainqueur d’une Coupe du monde en 2018 et finaliste en 2022, l’international français a marqué l’histoire de cette compétition en la remportant à l’âge de 19 ans et en inscrivant un triplé en finale face à l’Argentine. Il est également le seul joueur à avoir marqué à quatre reprises en finales de Coupe du monde. « Mbappé s’affirme comme un des plus grands joueurs ayant porté le maillot bleu. » Mais le Parisien fait également bouger les lignes en dehors des terrains et n’hésite pas à s’opposer à l’autorité de la Fédération Française de Football, à l’image de son tweet de soutien à Zinedine Zidane suite aux propos déplacés tenus par Noël Le Graët. Le joueur de 24 ans est également monté au créneau lorsque le président de la FFF ne l’avait pas soutenu après des insultes à caractère racistes à l’issue de l’Euro 2021 ou encore lorsqu’il décide de remettre en cause la convention collective au sujet du droit à l’image des joueurs en sélection. « Une attitude de patron qui, quelques semaines après l’annonce de la retraite internationale d’Hugo LLoris, pèsera peut-être dans le choix du nouveau capitaine de l’équipe de France », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien revient brièvement sur le trophée The Best de la Fifa remporté par Lionel Messi ce lundi à Paris. Le numéro 30 du PSG a été élu meilleur joueur Fifa de l’année devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. « Les sélectionneurs de chaque nation affiliée à la Fifa, leurs capitaines, un journaliste de chaque pays ainsi que le public ont en effet décidé d’élire Lionel Messi au rang de ‘Best player’ de la planète lors de l’année qui vient de s’écouler. » L’Argentin remporte son deuxième trophée après celui de 2019. Le titre de meilleur buteur en Europe en 2022 et à la Coupe du monde, ainsi que son triplé en finale contre l’Argentine, n’ont pas permis à Kylian Mbappé de soulever cette récompense individuelle. Mais, l’international français figure dans l’équipe-type de l’année en compagnie de ses coéquipiers en club, Lionel Messi et Achraf Hakimi.