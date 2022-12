Joao Felix devrait quitter l’Atlético de Madrid lors du mercato hivernal. En froid avec son entraîneur, Diego Simeone, l’attaquant (23 ans) a émis le souhait de se lancer dans une nouvelle aventure. Dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG, il verrait le Bayern Munich s’activer.

Auteur d’une très bonne Coupe du Monde avec le Portugal, Joao Felix pourrait changer de club cet hiver. Plus en odeur de sainteté avec son entraîneur à l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, l’ancien du Benfica a demandé à quitter les Colchoneros. Les dirigeants madrilènes ont ouvert la porte à un départ mais pas à n’importe quel prix. Ils demanderaient 140 millions d’euros pour le lâcher. Plusieurs clubs anglais (Chelsea, Manchester United, Aston Villa, Arsenal) et le PSG s’intéresseraient à lui. Des échos contraires sont apparus dans la presse ces derniers jours. Un coup les Rouge & Bleu étaient en pole position, l’autre c’était Arsenal qui faisait la course en tête. Un autre club était tapis dans l’ombre dans ce dossier, le Bayern Munich.

Une condition pour que le Bayern rentre dans la danse

Selon les informations de Sky Sports Deutschland, le Bayern Munich entrera dans le dossier uniquement si l’Atlético de Madrid revoit ses exigences à la baisse. En effet, le club espagnol demande plus de 100 millions d’euros pour son joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Le média sportif allemand indique aussi qu’un prêt avec option d’achat est envisageable mais que l’Atlético préfèrerait un transfert sec. Les prétendants de l’international portugais sont donc prévenu.