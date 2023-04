Vendredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Angers, lanterne rouge. Les Parisiens se sont imposés grâce à un doublé de Mbappé. Deux buts qui lui permettent d’entrer encore un peu plus dans l’histoire de la Ligue 1.

Kylian Mbappé veut écrire l’histoire du football. L’attaquant du PSG (24 ans) bat record sur record. Avec son but contre Lens, il était devenu le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu en Ligue 1. Vendredi soir contre Angers, il s’est offert un doublé pour reprendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. Il vise un cinquième titre dans cette catégorie de suite, un record que détient Jean-Pierre Papin. Avec ses deux nouveaux buts, l’international français a été décisif 214 reprises (157 buts, 57 passes). Il égale le record buts + passes de Dimitri Payet depuis qu’opta analyse la compétition indique Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

15 buts et 15 passes décisives pour Messi

Cette saison, Kylian Mbappé est impliqué sur 26 buts du PSG en Ligue 1 (22 buts, 4 passes décisives). « C’est la 4e fois qu’il est impliqué dans au moins 25 buts dans l’élite sur une même saison (après 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022), aucun joueur ne fait mieux depuis qu’Opta analyse la compétition (2006-2007). » Passeur décisif contre Angers, Lionel Messi a délivré sa quinzième offrande de la saison en Ligue 1. Il a quatre passe d’avance sur son poursuivant…Neymar. Il a également marqué 15 buts cette saison en championnat. Il est devenu le troisième joueur à atteindre ces deux marques lors d’un même exercice après Eden Hazard en 2011-2012 avec Lille (20 buts et 16 passes décisives) et Mbappé en 2021-2022 avec Paris (28 buts et 17 passes décisives).

Angers n’y arrive pas contre le PSG

Le PSG s’est imposé contre Angers il y a deux jours. Les Rouge & Bleu restent sur 16 victoires de suite contre les Angevins. Le PSG n’a perdu aucun de ses 29 derniers matches toutes compétitions confondues face à Angers (22 victoires, 7 nuls), la plus longue série d’invincibilité de son histoire face à un même adversaire, indique Michel Kollar. Pour trouver date d’une défaite du PSG en Anjou, il faut remonter à 1975.